Происшествия
На видео засняли просящего помощи у людей морского дьяволаИзвестия 22:24
Трехметрового морского дьявола даже прозвали Веснушкой. Джейк отметил, что до этого животное никогда не подплывало так близко, но в этот раз, вероятно, узнало его и «попросило» помощи.
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Гигантский скат «попросил» аквалангиста ему помочь. У рыбы в голове застряли рыболовные крючки
Телеканал RTVIвчера в 14:40
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:24, Вашингтон
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
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Происшествия
Рейс «России» с Кипра в Петербург задержали из-за угрозы безопасности
Вылет самолета авиакомпании «Россия» из Ларнаки (Кипр) в Санкт-Петербург задержали из-за сообщения об угрозе безопасности.
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Политика
Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами
В сообщении говорится, что Зеленский и его команда перед началом «напряжённого рабочего дня» в Одессе «лично проинспектировали» температуру воды в Чёрном море.
Обновлено в 18:51
Наука
Южные киты перешептываются для защиты потомства
Обновлено вчера в 10:47
Наука
Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина
Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено в 18:05
Политика
На Украине назвали условие ареста Порошенко и его окружения
Массовые аресты окружения Петра Порошенко и задержание самого экс-президента Украины станет возможным только после смены генпрокурора страны Юрия Луценко.
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Шоу-бизнес
Лариса Гузеева сравнила себя в молодости с дочерью
Актриса опубликовала в Instagram черно-белый коллаж, на котором сравнила собственное фото в молодости и снимок наследницы.
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Происшествия
В Нью-Йорке начали возобновлять подачу электроэнергии
Подачу электроэнергии потребителям в центре Нью-Йорка начали возобновлять, энергокомпания Con Edison рассчитывает в течение двух часов обеспечить электричеством всех жителей, сообщается в Twitter компании.
Обновлено в 22:36
Спорт
Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций
Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено в 21:14
Политика
Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 21:58
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Происшествия
В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов
Управлением УМВД по Хабаровску проводит служебную проверку в отношении сотрудника, совершившего на пешеходном переходе наезд на троих пешеходов, один из которых от травм умер, сообщается в релизе пресс-службы регионального УМВД.
Обновлено в 22:29
Общество
Российские почтальоны отмечают профессиональный праздник
Работники почтовой отрасли в России 14 июля отмечают профессиональный праздник - День российской почты, с 1994 года это второе воскресенье июля.
Обновлено в 18:32
Политика
В Великобритании установили источник утечки телеграмм бывшего посла в США
В Великобритании установили личность человека, который может стоять за утечкой телеграмм бывшего посла этой страны в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался об американском президенте Дональде Трампе.
Обновлено в 23:01
Политика
Немецкий политолог рассказал об «огромной победе» Путина в Турции
Конфликт вокруг российских комплексов С-400 может обернуться выходом Турции из НАТО, что является "огромной победой Владимира Путина".
Обновлено в 22:58
Шоу-бизнес
Риз Уизерспун стала похожа на бабушку
Некоторые фанаты звезды высказались, что на снимках из Уизерспун местами даже похожа на бабушку, но уж точно не на звезду Голливуда.
Обновлено в 03:52
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Общество
В Москве согласованы митинги по выборам на 20 и 21 июля
Столичные власти согласовали два митинга, посвященные предстоящим выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 11:56
Технологии
Сбой произошел в работе «Билайна»
Массовый сбой произошел в работе оператора сотовой связи «Билайн». Большинство пользователей (72%) жалуются на проблемы с мобильной связью.
Обновлено в 10:54
Общество
Российские школьники «взяли» пять медалей на олимпиаде по физике
Школьники из России завоевали 4 золотые и одну серебряную медаль на 50-й Международной физической олимпиаде, которая завершилась 14 июля в Тель-Авиве (Израиль).
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Шоу-бизнес
Максим Виторган опубликовал интимное фото Нино Нинидзе
Российский актер Максим Виторган опубликовал интимное фото грузинской актрисы Нино Нинидзе после развода с российской телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 13:35
Политика
Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель
Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено в 21:09
Хоккей
Обладатель Кубка Стэнли Фаббри продлил контракт с «Сент-Луисом»
Нападающий "Сент-Луиса" Робби Фаббри, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, продлил контракт с клубом.
Обновлено вчера в 22:17
Космос
NASA выпустило юбилейное видео с 4000 экзопланет
В представленном ниже видео обнаружение каждой новой планеты сопровождается особым звуком, а цвета, которыми обозначены находки, обозначают методы, при помощи которых были обнаружены эти небесные тела.
Обновлено в 16:19
Происшествия
На Ростовскую область обрушился сильный дождь с градом
К сожалению, разбушевавшаяся стихия нанесла вред имуществу жителей Ростовской области.
Обновлено в 16:14
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено в 16:02
Наука
«Гормон голода» улучшает память
Гормон грелин, который кишечник синтезирует в предвкушении еды, действует на память через кишечное ответвление блуждающего нерва.
Обновлено в 01:11