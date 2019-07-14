Происшествия
На видео засняли просящего помощи у людей морского дьяволаИзвестия вчера в 22:24
Трехметрового морского дьявола даже прозвали Веснушкой. Джейк отметил, что до этого животное никогда не подплывало так близко, но в этот раз, вероятно, узнало его и «попросило» помощи.
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Гигантский скат «попросил» аквалангиста ему помочь. У рыбы в голове застряли рыболовные крючки
Телеканал RTVI12 июля в 14:40
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
Здоровье
О каких болезнях может говорить ухудшение зрения
Зачастую упавшее зрение говорит о серьёзных заболеваниях – вплоть до опухоли головного мозга, инсульта.
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Спорт
Роcсиянки обыграли Канаду на групповом этапе ЧМ по водным видам спорта
В матче групоового этапа чемпионата мира по водным видам спорта женская сборная России по водному поло обыграла команду Канады.
Обновлено в 00:09
Общество
Календарь от «Вечерки»: 14 июля - Кузьма и Демьян, Летние Кузьминки
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Транспорт
В Краснодаре прошел митинг против подорожания проезда
Обновлено вчера в 12:46
Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка
Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
Обновлено вчера в 03:45
Политика
Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено вчера в 13:40
Шоу-бизнес
Риз Уизерспун уличили в использовании фотошопа
Оказалось, что Риз выглядит гораздо хуже, чем ожидали подписчики. Звезда фильма «Блондинка в законе» всегда считалась эталоном красоты.
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Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову пробивной бездарностью
Модель Виктория Лопырева жестко раскритиковала певицу и телеведущую Ольгу Бузову и назвала ее «трудолюбивой и пробивной бездарностью».
Обновлено вчера в 13:07
Космос
NASA создает 4 новых робота для изучения космоса
Обновлено вчера в 13:39
Общество
Красноярский край накрыл смог от лесных пожаров
Обновлено вчера в 07:19
Авто
Названы 10 самых популярных иномарок в РФ
Ранее аналитики сообщали, что продажи новых иномарок в России по итогам 1 полугодия 2019 года упали на 4%. Теперь агентство «Автостат» подготовило список из 10 самых популярных моделей, возглавляет который, как и прежде, Kia Rio — за 6 месяцев россияне приобрели 47,4 тыс. экземпляров модели, что на 8% меньше, чем в январе — июне прошлого года.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
На болельщиков «Уфы» напали в Екатеринбурге
В Екатеринбурге хулиганы напали на болельщиков «Уфы», которые приехали на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:3), сообщает Pro Sport Story.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
В Нью-Йорке начали возобновлять подачу электроэнергии
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Die Welt: C-400 могут стать для Турции точкой выхода из НАТО
Покупка и установка российских ракетных комплексов С-400 Турцией может стать для страны «точкой невозврата», после которой Анкаре придется расстаться с западными союзниками, пишет немецкое издание Die Welt.
Обновлено вчера в 12:09
Спорт
Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу победила команду Польши и пробилась в финал Лиги наций, решающий этап которой проходит в Чикаго.
Обновлено в 00:27
Политика
Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией
Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Прогулочная яхта затонула после столкновения с теплоходом на Волге
Пассажирский теплоход "Алексей Толстой" столкнулся с прогулочной яхтой "Потудань" на Волге в Мышкинском районе Ярославской области.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов
Управлением УМВД по Хабаровску проводит служебную проверку в отношении сотрудника, совершившего на пешеходном переходе наезд на троих пешеходов, один из которых от травм умер, сообщается в релизе пресс-службы регионального УМВД.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 июля
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей 14 июля. Данные размещены на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Лондоне автомобиль въехал в группу людей
Автомобиль въехал в группу людей на юго-западе Лондона, пострадали не менее семи человек, сообщает газета Daily Star.
Обновлено вчера в 23:01
Авто
Бюджетный кросс-вэн Renault Triber дебютировал в Индонезии
В преддверии GIIAS-2019 компания Renault привезла в Индонезию новый бюджетный кросс-вэн Triber.
Обновлено вчера в 08:55
Футбол
«Спартак» не порадовал тренера Кононова
Московский "Спартак" в матче первого тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0 победил новичка премьер-лиги "Сочи".
Обновлено вчера в 15:18
Путешествия
Названы наиболее частые жалобы российских туристов
Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Скабеева назвала шизофренией появление Малахова в базе «Миротворца»
Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала внесение Андрея Малахова в базу украинского сайта «Миротворец».
Обновлено вчера в 07:06
Общество
В ОАЭ подготовили первых операторов ядерного реактора
Федеральное агентство по атомной энергии ОАЭ выдало лицензии операторов ядерного реактора первым пятнадцати эмиратским гражданам, прошедшим соответствующую подготовку, сообщает в субботу эмиратское издание Arabian Business.
Обновлено вчера в 17:21
Единоборства
Россиянин Потапов проиграл Гриру в бою за второе место в рейтинге IBF
В ночь на 14 июля (мск) в американском Ньюарке прошел бой за второе место в рейтинге Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 53,5 кг, в котором встречались россиянин Николай Потапов и американец Джошуа Грир-младший.
Обновлено в 00:01
Политика
Депутат Рады потребует от Зеленского снятия блокады с Крыма и Донбасса
Немедленного снятия блокады с Крыма и Донбасса намерен потребовать от президента Украина Владимира Зеленского депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено вчера в 23:38