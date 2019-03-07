Армия и оружие

На видео попал перехват самолета-разведчика США у границ РоссииРИА Новости 02:37

В конце января в Минобороны сообщили, что российский Су-27 поднимался в воздух на перехват самолета-разведчика ВВС США P-8A Poseidon над Балтийским морем. Сначала российская ПВО засекла над нейтральными водами Балтийского моря "приближающуюся к государственной границе РФ воздушную цель".
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Минобороны опубликовало видео перехвата Су-27 самолета-разведчика США

ТАСС01:42

Появилось видео перехвата российским Су-27 самолета ВВС США над Балтикой

Газета.Ru00:47

На видео попал перехват самолета-разведчика США у границ России

РИА Новости02:37

Российский Су-27 перехватил над Балтикой американский самолёт-разведчик

RT на русском02:34

Минобороны показало видео перехвата самолета-разведчика США над Балтикой

РБК00:19

Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель

ТК Звездавчера в 22:39

Перехват самолета-разведчика США у границ России попал на видео

Lenta.ru00:46
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