Армия и оружие

Армия Хафтара нанесла авиаудар по аэропорту в ТриполиМосква 24 вчера в 11:35

Ливийская национальная армия Халифы Хафтара нанесла воздушный удар по аэропорту Триполи, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.
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