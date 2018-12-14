Происшествия
На вице-губернатора Псковской области возбудили уголовное дело
На вице-губернатора Псковской области возбудили уголовное делоРоссийская газета10:22
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова. Высокопоставленного чиновника подозревают в получении взятки, сообщает Следственный комитет России.
Российская газета10:22
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с чего всё началось
Против заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки (статья 290 УК РФ), сообщается на сайте Следственного комитета России (СК).Новая газета09:03
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