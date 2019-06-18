Общество

На въезде в Екатеринбург установили новый знак «Город храбрых»РИА Новости 02:42

В понедельник указатель "Город бесов" появился на въезде в уральскую столицу со стороны аэропорта "Кольцово". Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал жителей Екатеринбурга не вестись на провокации и предложил повесить на въезде в город другую табличку с надписью "Город храбрых".
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Евгений Куйвашев
Сегодня на въезде в Екатеринбург установили табличку „Город бесов“. Это креативные горожане шутят, отзываясь на некоторые реплики с федеральных радиостанций. По этому поводу хочу сказать вот что. Во-первых, кто говорит так про наших горожан — пусть повнимательнее посмотрит на себя.
— Евгений Куйвашев, российский политикТелеканал 360° вчера в 09:00

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