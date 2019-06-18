На въезде в Екатеринбург установили новый знак «Город храбрых»РИА Новости 02:42

Сегодня на въезде в Екатеринбург установили табличку „Город бесов“. Это креативные горожане шутят, отзываясь на некоторые реплики с федеральных радиостанций. По этому поводу хочу сказать вот что. Во-первых, кто говорит так про наших горожан — пусть повнимательнее посмотрит на себя.

В понедельник указатель "Город бесов" появился на въезде в уральскую столицу со стороны аэропорта "Кольцово". Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал жителей Екатеринбурга не вестись на провокации и предложил повесить на въезде в город другую табличку с надписью "Город храбрых".

На въезде в Екатеринбург установили новый знак «Город храбрых»

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Политика Нарышкин заявил о планах Запада совершить кибератаки на РФ Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть данные о намерениях Запада совершить кибератаки на российскую инфраструктуру.

Политика Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров» Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для продолжения переговоров по Донбассу в «нормандском формате», передает РИА «Новости».

Футбол Стипе Плетикоса: «Раньше чемпионат России был сильнее» Бывший вратарь «Спартака» и «Ростова» Стипе Плетикоса оценил уровень нынешнего чемпионата России, отметив, что во времена его игры в РПЛ конкуренция среди команд была выше.

Экономика Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива Крупнейший кредитор завода — Сбербанк — уже сделал первый шаг к продаже завода — 80% его акций получило совместное предприятие банка и кипрской Socar Russia Investments, основанной одноименной азербайджанской компанией.

Происшествия Из-за столкновения фур перекрыта трасса М-5 В районе Сима столкнулись два большегруза, в результате чего фуры полностью перекрыли дорогу в обе стороны.

Происшествия Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Армия и оружие Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО Корабль ORP Gniezno польских ВМС получил повреждения в ходе учений НАТО Baltops-2019, сообщает местная радиостанция RMF FM.

Происшествия Найдена предсмертная записка экс-главы Свердловской железной дороги Правоохранительные органы обнаружили предсмертную записку бывшего главы Свердловской железной дороги Алексея Миронова.

Армия и оружие Беспилотный ведомый совершил второй полет Перспективный американский беспилотный летательный аппарат XQ-58A Valkyrie, который военные намерены использовать в качестве беспилотного ведомого для пилотируемых истребителей, совершил второй полет.

Происшествия Экс-президента Египта Мурси похоронили в Каире Бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его сына Ахмеда Мурси.

Армия и оружие Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27 Минобороны России показало видео перехвата бомбардировщика ВВС США В-52Н российским истребителем Су-27.

Политика Оскверненные могилы британцев в Крыму возмутили Лондон Могилы в британцев Крыму осквернены, захвачены и забыты, приводит "ИноСМИ" статью в журнале Times.

Происшествия Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке под Пензой Первомайский районный суд Пензы арестовал на два месяца 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которой один человек погиб и четверо пострадали.

Авто Эксперты составили список самых капризных современных моторов Эксперты автомобильного издания «За рулем» составили список самых капризных современных моторов, которые массово устанавливались на модели разных марок.

Гаджеты Samsung дала пользователям «умных» телевизоров инструкцию по ручной проверке на вирусы Пользователи резонно заметили, что в телевизорах стоимостью более 5 тысяч долларов функция проверки на вирусы должна работать автоматически.

Гаджеты Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.

Финансы Рубль на старте торгов подорожал к доллару и евро Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже укрепилась к доллару США и евро.

Гаджеты Intel доверит производство 14-нм процессоров компании Samsung На днях стало известно, что планы по расширению производства 10-нм процессоров в Израиле Intel реализовать не торопится, якобы отдавая предпочтение расширению производства 14-нм продуктов в Ирландии.

Происшествия На оранжевой линии метро Петербурга сломался состав На оранжевой (четвертой) линии Петербургского метрополитена произошел сбой из-за технической поломки состава.

Технологии В работе WhatsApp произошел сбой В работе WhatsApp произошел сбой. На неполадки жалуются пользователи из разных стран мира.

Происшествия В Стамбуле произошла перестрелка между гражданами Грузии и России Сообщается, что турецкая полиция обнаружила на месте стрельбы огнестрельное оружие с глушителем. В МИДе Грузии проверяют эту информацию.