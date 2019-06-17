Общество

При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов»Вести.Ru 04:42

В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово. Как пояснили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД, такое предписание было выдано соответствующей обслуживающей организации.
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Куйвашев придумал, как спасти Екатеринбург от прозвища «город бесов»

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Куйвашев предложил установить на въезде в Екатеринбург знак «Город храбрых»

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Высокинский вместе с полицией будет выяснять, кто повесил табличку «Город бесов»

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«Пусть посмотрит на себя»: свердловский губернатор ответил Соловьеву на слова про «город бесов»

КП - Екатеринбург05:50
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Политика

Песков прокомментировал назначение Бабича в Минэкономразвития

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел противоречия между комментариями Кремля об удовлетворении работой Михаила Бабича на посту посла России в Белоруссии и его нынешним назначением на более низкую позицию по сравнению с предыдущей.
Обновлено в 06:10
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Названы комплектации и цены на Renault Arkana

Компания Renault назвала комплектации и цены нового кроссовера Arkana.
Обновлено в 05:56
Политика

ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море

Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Происшествия

В Ростовской области загорелся цех по производству матрасов

Обновлено в 05:44
Кино

Зак Снайдер опубликовал кадры из своей версии «Лиги справедливости»

В соцсети Vero Зак Снайдер поделился двумя черно-белыми кадрами, не попавшими в финальную версию «Лиги справедливости».
Обновлено в 04:42
Происшествия

Врачи оценили состояние Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, в Казахстан его не перевозили.
Обновлено в 02:45
Музыка

Скончался барабанщик группы «Машина времени»

Обновлено вчера в 06:54
Кино

Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»

В Сочи объявили победителей крупнейшего российского фестиваля "Кинотавр". Гран-при получил фильм "Бык" режиссера Бориса Акопова.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

Беременная возлюбленная Тимати Анастасия Решетова покинула Россию

Возлюбленная рэпера Тимати модель Анастасия Решетова покинула Россию, чтобы провести время перед родами на берегу океана.
Обновлено вчера в 16:59
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать клубнику

Обновлено в 03:45
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку у границы Калининградской области

Обновлено в 05:43
Общество

Новая маркировка продуктов появится в России

В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Политика

Уехавшие на Украину крымчане захотели российское гражданство

24 апреля и 1 мая президент России Владимир Путин двумя своими указами распорядился упростить выдачу российского гражданства жителям Донбасса, а также украинцам, родившимся или жившим в Крыму или Севастополе и уехавшим до присоединения полуострова к России.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане

Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Общество

Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей

В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2018 года после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей максимально возможный остаток составляет 44,3 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 17:21
Общество

Первый рисунок Гогена продали за 80 тысяч евро

Обновлено в 01:36
Происшествия

Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение

Московский районный суд Петербурга переквалифицировал состав преступления в деле калининградского журналиста и экс-замполпреда в СЗФО с вымогательства на самоуправство.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Общество

ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Роскомнадзор удалил фейковую информацию о конфликте в Чемодановке

Обновлено в 04:30
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата

Обновлено в 05:42
Кино

«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат

Обновлено вчера в 17:32
Общество

Росгидромет назвал самые солнечные города

Росгидромет назвал два самых солнечных города в России, сообщается в официальной группе ведомства во "ВКонтакте".
Обновлено в 01:54
Политика

СМИ сообщили, что Дания может пересмотреть позицию по проекту «Северный поток — 2»

СМИ сообщили, что Дания может пересмотреть позицию по проекту "Северный поток — 2".
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

ВСУ подвергли окраины Донецка массированному обстрелу

Обновлено в 00:39
Авто

Авто возрождённой марки Horch показали на рендерах

В отчете бренда в прошлом году значилось, что возможно возрождение имени Horch, а также начало выпуска под ним люксовых версий флагманской версии в кузове седан.
Обновлено в 05:32
Религия

Строительство храма в Екатеринбурге начнут не раньше 2020 года

Обновлено в 05:57
Политика

Ушел из жизни бывший первый зампред КГБ СССР Филипп Бобков

Бывший первый зампред КГБ СССР, генерал армии Филипп Бобков ушел из жизни в возрасте 93 лет.
Обновлено в 06:20
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