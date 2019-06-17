При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов»Вести.Ru 04:42

В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово. Как пояснили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД, такое предписание было выдано соответствующей обслуживающей организации.

При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов»

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