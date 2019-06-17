На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»Газета.Ru вчера в 04:42

Сегодня на въезде в Екатеринбург установили табличку „Город бесов“. Это креативные горожане шутят, отзываясь на некоторые реплики с федеральных радиостанций. По этому поводу хочу сказать вот что. Во-первых, кто говорит так про наших горожан — пусть повнимательнее посмотрит на себя.

На въезде в Екатеринбург убрали знак "Город бесов", сообщает РИА "Новости". Отмечается, что дорожный указатель поставили на въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.

На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»

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