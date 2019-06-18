На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»ТАСС вчера в 05:06

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Мэрия Екатеринбурга убрала табличку с надписью "Город бесов", появившуюся в ночь на 17 июня на въезде в город на трассе из аэропорта Кольцово. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии в понедельник.
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Сегодня на въезде в Екатеринбург установили табличку „Город бесов“. Это креативные горожане шутят, отзываясь на некоторые реплики с федеральных радиостанций. По этому поводу хочу сказать вот что. Во-первых, кто говорит так про наших горожан — пусть повнимательнее посмотрит на себя.
— Евгений Куйвашев, российский политикТелеканал 360° вчера в 09:00
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