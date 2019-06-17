Общество

На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»Газета.Ru 04:42

На въезде в Екатеринбург убрали знак "Город бесов", сообщает РИА "Новости". Отмечается, что дорожный указатель поставили на въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.
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Евгений Куйвашев
Вы видели вчера заявление митрополита Кирилла по поводу сквера и храма. Конфликт остается позади, теперь надо всем остановиться и успокоиться, не нужно продолжать противостояние. У нас очень креативные горожане, и хорошо бы их творческую энергию направить на благо города.
— Евгений Куйвашев, российский политикИнтерфакс - Россия 05:42

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Происшествия

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Сильное задымление и быстрое распространение огня в сгоревшем 5 мая самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота» могли возникнуть из-за открытой задней двери в салоне.
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Армия и оружие

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Обновлено в 07:35
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Испанский тренер формально возглавит «Рубин»

Докампо формально займёт должность главного тренера «Рубина», поскольку у Шаронова отсутствует соответствующая тренерская лицензия Добавим, что Докампо уже работал в «Рубине» в молодежной академии.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Голунов рассказал о деталях своего задержания

Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
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Происшествия

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Обновлено в 07:42
Общество

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Бизнесмен и миллиардер Илон Маск известен своей любовью к платформе Twitter, с помощью которой он высказывает свои мысли, ругается с американскими регуляторами и даже отвечает обычным пользователям, если у него хорошее настроение.
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Футбол

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Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате

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Дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству.
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Политика

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев из России и Белоруссии расширить форматы работы Парламентского собрания Союзного государства, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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Челябинского полицейского обвинили в домогательствах

В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
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Политика

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Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
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