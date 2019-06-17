Общество
На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»Газета.Ru 04:42
На въезде в Екатеринбург убрали знак "Город бесов", сообщает РИА "Новости". Отмечается, что дорожный указатель поставили на въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.
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Вы видели вчера заявление митрополита Кирилла по поводу сквера и храма. Конфликт остается позади, теперь надо всем остановиться и успокоиться, не нужно продолжать противостояние. У нас очень креативные горожане, и хорошо бы их творческую энергию направить на благо города.
— Евгений Куйвашев, российский политикИнтерфакс - Россия 05:42
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На западе Азербайджана на рынке села Беюк Кесик произошла стрельба, сообщает РИА "Новости".
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Общество
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ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море
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