Общество
На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»РИА Новости 03:39
В Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью "Город бесов", установленный на въезде в город, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД. Указатель появился утром на въезде со стороны аэропорта "Кольцово".
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с чего всё началось
Надпись «Город бесов» появилась этим утром прямо под табличкой «Екатеринбург» на въезде в город по Новокольцовской трассе. Ее видят все, кто въезжает в город со стороны аэропорта. Об этом в редакцию E1.RU сообщили сразу несколько горожан, а позже нам прислали и фото, которое это подтверждает.Екатеринбург Онлайнвчера в 23:33
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Указатель «Город бесов» на въезде в Екатеринбург убрали по требованию автоинспекторов
Екатеринбург Онлайн01:30
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