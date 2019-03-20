Финансы
На вечерних торгах на Мосбирже рубль укрепился против доллара и евроВести.Ru вчера в 15:45
На Московской бирже курс доллара к рублю снизился на 0,95 процента, составив на 21:30 вторника 63 рублей 78 копеек. В предыдущий раз курс доллара опускался ниже 64 рублей более семи месяцев назад — 8 августа 2018 года.
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В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки
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Общество
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Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
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Политика
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Наука
Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии
Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.
Обновлено вчера в 09:26
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Задержан мужчина, стрелявший в человека из пистолета на севере Москвы
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Экономика
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По условиям контракта с входящим в Citigroup банком Citibank Венесуэла должна была 11 марта погасить первую часть кредита – $1,1 млрд, сообщили четыре источника агентства, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 21:00
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Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти
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Обновлено вчера в 06:11
Происшествия
На севере Москвы угнали экскаватор за 3,7 миллиона рублей
Экскаватор-погрузчик JCB за 3,7 млн рублей украли в Западном Дегунино с неохраняемой стоянки на севере Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.
Обновлено в 02:05
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Кино
Вышел первый трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
В Сети появился первый долгожданный трейлер нового фильма от Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood), которому критики прочат огромный успех.
Обновлено вчера в 10:42
Политика
Аваков назвал планы Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону назвал планы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300.
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Власти подсчитали стоимость лосей, медведей и муфлонов
Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило в рублях стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России.
Обновлено в 01:00
Политика
Тереза Мэй официально попросила Евросоюз отложить Брексит
Премьер Великобритании Тереза Мэй официально попросила отложить Брексит — выход страны из Европейского союза.
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Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации
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Посол Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович передала генеральному прокурору Украины Юрию Луценко список лиц, которые не должны подвергаться уголовному преследованию в стране.
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«Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М
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Шоу-бизнес
Дочь Шейк и Купера растет на русских мультиках
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Космос
NYT: отправка станции к луне Нептуна обойдется NASA в $500 млн
Как отмечается, отправка автоматической станции к Тритону обойдется NASA в $500 млн.
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Пескова заметили в компании Джона Траволты
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Медведев поддержал введение скидки РЖД на билеты для детей летом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал инициативу РЖД о предоставлении скидки в 50% на билеты для детей в летний период.
Обновлено вчера в 12:30
Экономика
СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств
Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.
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