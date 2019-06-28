Президент Российской Федерации Владимир Путин пришел на ужин в честь лидеров стран «Большой двадцатки» со своим термосом. Ужин состоялся сегодня, 28 июня в японском городе Осака.

На ужин в честь лидеров G20 Путин пришел со своим термосом

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