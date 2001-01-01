Происшествия

На улице Дубининской ограничили движение транспорта из-за пожараОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы 02:13

Движение транспорта на улице Дубининской ограничили из-за пожара в расселенном четырехэтажном здании. Сейчас там ведутся работы по ликвидации возгорания.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
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