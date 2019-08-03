Происшествия

На улице Дубининской ограничили движение транспорта из-за пожараОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы 02:13

Движение транспорта на улице Дубининской ограничили из-за пожара в расселенном четырехэтажном здании. Сейчас там ведутся работы по ликвидации возгорания.
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Движение транспорта ограничили в районе крупного пожара в центре Москвы

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На улице Дубининской ограничили движение транспорта из-за пожара

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