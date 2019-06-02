На украинском рок-фестивале рухнула крыша сцены, есть погибшийАргументы недели 09:47

с чего всё началось

В ходе рок-фестиваля KOZAK Fest в Днепропетровской области из-за непогоды произошло обрушение крыши сцены. Об этом сообщила замначальника местного отдела коммуникации ГУ Нацполиции Ольга Кузнецова. Концерт проходил в селе Желтоалександровка в воскресенье, 2 июня.

На украинском рок-фестивале рухнула крыша сцены, есть погибший

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