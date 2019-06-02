Происшествия

На украинском рок-фестивале рухнула крыша сцены, есть погибшийАргументы недели 09:47

В ходе рок-фестиваля KOZAK Fest в Днепропетровской области из-за непогоды произошло обрушение крыши сцены. Об этом сообщила замначальника местного отдела коммуникации ГУ Нацполиции Ольга Кузнецова. Концерт проходил в селе Желтоалександровка в воскресенье, 2 июня.
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с чего всё началось
Ранее исполнитель Pianoбой написал в Instagram-аккаунте
 пост, где рассказал, что «многие тысячи людей пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя, творится хаос, падают деревья».
Lenta.ru06:22

Подробнее о событии

В Днепропетровской области во время фестиваля KozakFest сильным ветром сорвало крышу с основной площадки выступлений

Эхо Москвы14:02

Кровавая баня: жуткое месиво с погибшими на шоу в городе Коломойского

Газета.Ru12:03

Во время урагана на этно-рок-фестивале на Украине погиб человек

РЕН ТВ08:13

На Украине из-за обвала крыши сцены во время рок-фестиваля погиб мужчина

РБК08:42

На этно-фестивале на Украине погиб человек

Известия07:59

На Украине один человек погиб в результате обрушения крыши на рок-фестивале

ТАСС05:42

Паника и давка: крыша сцены обрушилась на музыкальном фестивале на Украине

ТК Звездавчера в 19:58
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Политика

В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине

Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено в 11:02
Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

Обновлено в 16:12
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Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
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Культура

Осипов вручил два специальных приза на кинофестивале в Чите

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов 2 июня на закрытии Забайкальского международного кинофестиваля вручил специальные призы.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Круизный лайнер столкнулся с катером в Венеции

Круизный лайнер MSC Opera столкнулся у пристани Сан-Базилио в венецианском канале Джудекка с небольшим прогулочным катером, на борту которого находились 130 пассажиров.
Обновлено в 11:41
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Раскрыты подробности отношений экс-главы Раменского района с убитой любовницей

Задержанный по подозрению в убийстве любовницы экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков опасался, что его роман может привести к окончательному расставанию с супругой.
Обновлено в 12:30
Экономика

РФПИ пробует инвестиции в говядину

Фонд может приобрести долю в мясокомбинате в Оренбургской области Несмотря на несостоявшиеся сделки с агрохолдингами "Эфко" и "АФГ Националь", Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не утратил интерес к сельскохозяйственному бизнесу.
Обновлено в 17:55
Политика

На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Общество

Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
Обновлено в 13:38
Политика

Помпео заявил о готовности США к переговорам с Ираном

Ранее президент США Дональд Трампа в интервью газете The Sun заявил, что Соединенные Штаты стараются воспрепятствовать появлению ядерного оружия у Ирана.
Обновлено в 12:28
Авто

Американцы сделали «Урал» в русском стиле

Обновлено в 05:15
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес

Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки

Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Пострадавшие при взрыве в Дзержинске получат по 150 тыс. рублей

Обновлено вчера в 19:04
Общество

Чиновники готовятся к приему поддержанных «японок». Мало никому не покажется

Новый ГОСТ уже вызвал панику на Дальнем Востоке.
Обновлено в 18:25
Политика

Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России

Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено в 18:17
Космос

За пределами галактик нашли 30 блуждающих двойных звезд

Вблизи скопления галактик в 62 миллионах световых лет от Земли обнаружили около трех десятков «блуждающих» бинарных звезд.
Обновлено 31 мая в 01:49
Армия и оружие

Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке

Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено в 17:12
Экономика

Цены на продукты вырастут из-за новых правил торговли

Ранее ретейлеры предупредили о вероятном росте цен на продукты питания из-за высоких ставок по эквайрингу.
Обновлено в 19:15
Гаджеты

EVGA сократит 30 % персонала в США: новые пошлины — новые проблемы

Источник изображения: EVGA Forums, Twitter Пока сложно судить, как описываемые новости скажутся на благополучии "придворных оверклокеров", но с подачи ресурса VideoCardz достоянием общественности стала переписка, в которой рассказывается о намерениях американского подразделения EVGA сократить 30 % персонала.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Boeing нашел дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG

Авиастроительная компания Boeing обнаружила, что некоторые детали самолетов 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем требованиям к прочности и сроку службы, сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Обновлено в 17:02
Экономика

Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

С заботой об экологии Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет "Трезвая Россия" направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая.
Обновлено в 17:02
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Полиция завела уголовные дела из-за сноса бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 13:59
Здоровье

Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде

Роспотребнадзор предупреждает российских туристов о вспышке лихорадки Денге на территории Таиланда.
Обновлено в 01:34
Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пришел на публичное мероприятие вместе с помощником Ким Ён Чхолем, которого, по данным южнокорейских СМИ, «отправили» на принудительные работы после саммита КНДР и США.
Обновлено в 18:34
Космос

Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым

Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
Обновлено вчера в 11:08
Общество

Гороскоп на 3 июня: Козерогов ждут новые перспективы, а Рыб – обустройство дома

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III) Есть большая вероятность того, что Рыбы захотят заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места.
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес

Саша Зверева: «„Подарок смерти“ Анны Седоковой может угрожать онкобольным детям»

В Международный день защиты детей Анна Седокова решила не оставаться в стороне от чужой беды и отправилась в Российский Онкологический Центр им. Блохина.
Обновлено в 18:00
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