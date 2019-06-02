Происшествия
На украинском рок-фестивале рухнула крыша сцены, есть погибшийАргументы недели 09:47
В ходе рок-фестиваля KOZAK Fest в Днепропетровской области из-за непогоды произошло обрушение крыши сцены. Об этом сообщила замначальника местного отдела коммуникации ГУ Нацполиции Ольга Кузнецова. Концерт проходил в селе Желтоалександровка в воскресенье, 2 июня.
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с чего всё началось
Ранее исполнитель Pianoбой написал в Instagram-аккаунте пост, где рассказал, что «многие тысячи людей пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя, творится хаос, падают деревья».Lenta.ru06:22
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Политика
В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине
Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено в 11:02
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Культура
Осипов вручил два специальных приза на кинофестивале в Чите
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов 2 июня на закрытии Забайкальского международного кинофестиваля вручил специальные призы.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Круизный лайнер столкнулся с катером в Венеции
Круизный лайнер MSC Opera столкнулся у пристани Сан-Базилио в венецианском канале Джудекка с небольшим прогулочным катером, на борту которого находились 130 пассажиров.
Обновлено в 11:41
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Раскрыты подробности отношений экс-главы Раменского района с убитой любовницей
Задержанный по подозрению в убийстве любовницы экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков опасался, что его роман может привести к окончательному расставанию с супругой.
Обновлено в 12:30
Экономика
РФПИ пробует инвестиции в говядину
Фонд может приобрести долю в мясокомбинате в Оренбургской области Несмотря на несостоявшиеся сделки с агрохолдингами "Эфко" и "АФГ Националь", Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не утратил интерес к сельскохозяйственному бизнесу.
Обновлено в 17:55
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Общество
Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
Обновлено в 13:38
Политика
Помпео заявил о готовности США к переговорам с Ираном
Ранее президент США Дональд Трампа в интервью газете The Sun заявил, что Соединенные Штаты стараются воспрепятствовать появлению ядерного оружия у Ирана.
Обновлено в 12:28
Авто
Американцы сделали «Урал» в русском стиле
Обновлено в 05:15
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Пострадавшие при взрыве в Дзержинске получат по 150 тыс. рублей
Обновлено вчера в 19:04
Общество
Чиновники готовятся к приему поддержанных «японок». Мало никому не покажется
Новый ГОСТ уже вызвал панику на Дальнем Востоке.
Обновлено в 18:25
Политика
Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России
Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено в 18:17
Космос
За пределами галактик нашли 30 блуждающих двойных звезд
Вблизи скопления галактик в 62 миллионах световых лет от Земли обнаружили около трех десятков «блуждающих» бинарных звезд.
Обновлено 31 мая в 01:49
Армия и оружие
Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено в 17:12
Экономика
Цены на продукты вырастут из-за новых правил торговли
Ранее ретейлеры предупредили о вероятном росте цен на продукты питания из-за высоких ставок по эквайрингу.
Обновлено в 19:15
Гаджеты
EVGA сократит 30 % персонала в США: новые пошлины — новые проблемы
Источник изображения: EVGA Forums, Twitter Пока сложно судить, как описываемые новости скажутся на благополучии "придворных оверклокеров", но с подачи ресурса VideoCardz достоянием общественности стала переписка, в которой рассказывается о намерениях американского подразделения EVGA сократить 30 % персонала.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Boeing нашел дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG
Авиастроительная компания Boeing обнаружила, что некоторые детали самолетов 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем требованиям к прочности и сроку службы, сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Обновлено в 17:02
Экономика
Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет
С заботой об экологии Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет "Трезвая Россия" направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая.
Обновлено в 17:02
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Здоровье
Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде
Роспотребнадзор предупреждает российских туристов о вспышке лихорадки Денге на территории Таиланда.
Обновлено в 01:34
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом
Северокорейский лидер Ким Чен Ын пришел на публичное мероприятие вместе с помощником Ким Ён Чхолем, которого, по данным южнокорейских СМИ, «отправили» на принудительные работы после саммита КНДР и США.
Обновлено в 18:34
Космос
Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым
Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
Обновлено вчера в 11:08
Общество
Гороскоп на 3 июня: Козерогов ждут новые перспективы, а Рыб – обустройство дома
РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III) Есть большая вероятность того, что Рыбы захотят заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места.
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес
Саша Зверева: «„Подарок смерти“ Анны Седоковой может угрожать онкобольным детям»
В Международный день защиты детей Анна Седокова решила не оставаться в стороне от чужой беды и отправилась в Российский Онкологический Центр им. Блохина.
Обновлено в 18:00