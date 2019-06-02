Происшествия
На украинском рок-фестивале из-за урагана погиб человекГоворит Москва 07:28
Как передаёт «Газета.Ru», на рок-фестиваль Kozak FEST приехало около 10 тысяч зрителей. Во время концерта началась гроза и сильный ветер.
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с чего всё началось
Ранее исполнитель Pianoбой написал в Instagram-аккаунте пост, где рассказал, что «многие тысячи людей пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя, творится хаос, падают деревья».Lenta.ru06:22
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