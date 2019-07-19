с чего всё началось

На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает «Страна.ua». На двери пиццерии было наклеено перечеркнутое изображение свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

Политика В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17 Переговоры носят закрытый характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА "Новости".

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Происшествия Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз Микроавтобус и бензовоз столкнулись под Калининградом на трассе Калининград - Черняховск.

Политика Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Происшествия Инну Чурикову перевели в реанимацию Актриса Инна Чурикова находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, сообщает ТАСС.

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Хоккей Серебряный призер Олимпиады покончил жизнь самоубийством В составе сборной Канады Джонсон стал серебряным призером Олимпиады-1994.

Экономика Росстат выяснил, что зарплата половины россиян менее 35 тысяч рублей Российские статистики сообщили о том, что заработная плата половины россиян меньше 35 000 рублей.

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Кино Вышел трейлер фильма «Лучший стрелок — 2» с Томом Крузом Tom Cruise showed up at Comic-Con in San Diego on Thursday to unveil the trailer for "Top Gun: Maverick" https: / / t.co / bxzJafsG7f — The New York Times (@ nytimes) 18 июля 2019 г. Картина стала продолжением фильма "Лучший стрелок", вышедшего на экраны в 1986 году.

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