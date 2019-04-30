Происшествия

На украинской Ровенской АЭС произошел пожарВести.Ru 18:27

На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора. Из-за возгорания был отключен блок номер 3. Радиационный фон в пределах нормы. В настоящее время на АЭС работают 1-й и 4-й энергоблоки.
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На украинской АЭС произошел пожар

Российская газета20:08

Пожар на Ровенской АЭС привел к отключению энергоблока

РИА Новости18:12

На Украине произошёл пожар на атомной электростанции

RT на русском18:26

Пожар произошел на украинской Ровенской АЭС

Росбалт18:14

На украинской Ровенской АЭС произошел пожар

Вести.Ru18:27

Энергоблок Ровенской АЭС отключился из-за пожара

Известия19:12

На атомной электростанции на Украине произошел пожар

РБК16:55
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
Культура

Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»

Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено в 07:56
Технологии

Tele2 первой запустила eSim в России

Мобильный оператор Tele2 первым в России запустил eSIM. Отныне обычную сим-карту можно заменить на ее виртуальный аналог.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Замглавы ФСИН рассказал о состоянии арестантов после допросов

Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал о том, что около 200 арестованных получили серьёзные травмы после того, как следователи отвезли их на допрос.
Обновлено в 10:25
Общество

Госсайты выложили в общий доступ личные данные миллионов россиян

Госсайты выложили в общий доступ более двух миллионов личных данных россиян, сообщает общественный проект "Роскомсвобода".В открытом доступе оказались паспортные данные, номера СНИЛС и сведения о трудоустройстве 2,24 млн российских граждан.
Обновлено в 06:36
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Скандальную победу дочери певиц Алсу прокомментировала представитель певицы Нина Пономарева.
Обновлено в 03:24
Общество

В Японии начался ритуал отречения императора Акихито от престола

Император Акихито начал ритуалы отречения от престола в синтоистском храме во вторник утром, сообщает во вторник газета Mainichi.
Обновлено в 22:49
Шоу-бизнес

Продюсер Лободы отреагировала на иск немецкого агентства к певице

Обновлено в 21:30
Политика

Порошенко предупредил Зеленского о рисках встречи с Путиным

Уходящий с поста президента Украины Петр Порошенко предупредил своего последователя Владимира Зеленского от встречи с российским лидером Владимиром Путиным без согласования с международными партнерами страны.
Обновлено в 13:54
Политика

Тачи призвал Сербию признать Косово

Белград должен признать самопровозглашенную республику Косово, отказаться от идеи двойного суверенитета на населенном сербами севере края и передать Приштине часть сербских муниципалитетов, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.
Обновлено в 18:30
Происшествия

Семьям погибших в крушении Як-18 под Хабаровском выплатят по миллиону

Семьям летчиков, которые разбились при крушении самолета Як-18, выплатят по одному миллиону рублей.
Обновлено в 21:45
Армия и оружие

Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет

Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено в 13:46
Происшествия

В Бурятии передали государству почти тонну бесхозного нефрита

Обновлено в 22:59
Кино

Фильм «Мстители: Финал» за день побил рекорд по сборам в России

Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес

Танцы на столах. Вера Брежнева и Надя Дорофеева ушли в отрыв

Певицы весело отпраздновали день рождения подруги.
Обновлено в 10:30
Политика

Горбачев написал статью о необходимости диалога между Россией и США

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что России и США необходимо вести стратегический диалог, потому что ядерное сдерживание не защищает мир, а подвергает его опасности.
Обновлено в 22:47
Общество

Ревизоров «Голоса» отправят на детектор лжи

На время проведения анализа организация ограничивает общение экспертов с третьими лицами, заверил глава компании.
Обновлено в 12:21
Общество

Парижский мясник дал совет, как правильно приготовить шашлык

Парижский мясник Жак в преддверие майских праздников рассказал, что при мариновании шашлыка лучше забыть про кетчуп, и призвал внимательно следить за прожаркой мяса.
Обновлено в 20:28
Политика

В МВД предложили запретить онлайн-оформление микрозаймов без паспорта

МВД России предложило запретить оформление микрозаймов через Интернет без паспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.
Обновлено в 21:26
Шоу-бизнес

Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»

Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
Обновлено в 16:41
Здоровье

Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату

Обновлено в 09:09
Происшествия

Серебряную фляжку с «Титаника» продали за $98 тысяч

Фляжка для бренди ушла с молотка на британском аукционе за более чем 98 тысяч долларов.
Обновлено в 07:08
Культура

Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»

По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Происшествия

В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины

Обновлено в 22:07
Экономика

UTair допустила риск прекращения деятельности из-за долгов

В примечаниях к консолидированной финансовой отчетности Utair, которые содержатся в аудиторском заключении компании Ernst and Young, признается, что авиакомпания сомневается в способности непрерывно продолжать свою деятельность из-за целого ряда факторов.
Обновлено в 21:06
Финансы

ЦБ может недополучить от Сбербанка 661 млрд рублей

Центробанк может недополучить от Сбербанка более 661 млрд рублей в виде дивидендов. Об этом «Известиям» рассказали в Счетной палате.
Обновлено в 13:00
Политика

Центр выдачи паспортов жителям Донбасса открылся в Ростовской области

30 апреля в Ростовской области откроется центр выдачи российских паспортов для жителей ДНР, сообщил сегодня представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 10:15
Кино

Павел Лунгин представил зрителям свой фильм «Братство»

Обновлено в 14:18
Экономика

Россиянам пообещали увеличить зарплату

Лишь 5,3% от общего числа опрошенных компаний не собираются увеличивать зарплаты.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие

Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео

Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.
Обновлено вчера в 11:01
Авто

BMW хочет построить свой завод в России

Обновлено в 19:07
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