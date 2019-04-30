Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожарВести.Ru 18:27
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора. Из-за возгорания был отключен блок номер 3. Радиационный фон в пределах нормы. В настоящее время на АЭС работают 1-й и 4-й энергоблоки.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
Культура
Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»
Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено в 07:56
Технологии
Tele2 первой запустила eSim в России
Мобильный оператор Tele2 первым в России запустил eSIM. Отныне обычную сим-карту можно заменить на ее виртуальный аналог.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Замглавы ФСИН рассказал о состоянии арестантов после допросов
Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал о том, что около 200 арестованных получили серьёзные травмы после того, как следователи отвезли их на допрос.
Обновлено в 10:25
Общество
Госсайты выложили в общий доступ личные данные миллионов россиян
Госсайты выложили в общий доступ более двух миллионов личных данных россиян, сообщает общественный проект "Роскомсвобода".В открытом доступе оказались паспортные данные, номера СНИЛС и сведения о трудоустройстве 2,24 млн российских граждан.
Обновлено в 06:36
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Скандальную победу дочери певиц Алсу прокомментировала представитель певицы Нина Пономарева.
Обновлено в 03:24
Общество
В Японии начался ритуал отречения императора Акихито от престола
Император Акихито начал ритуалы отречения от престола в синтоистском храме во вторник утром, сообщает во вторник газета Mainichi.
Обновлено в 22:49
Политика
Порошенко предупредил Зеленского о рисках встречи с Путиным
Уходящий с поста президента Украины Петр Порошенко предупредил своего последователя Владимира Зеленского от встречи с российским лидером Владимиром Путиным без согласования с международными партнерами страны.
Обновлено в 13:54
Политика
Тачи призвал Сербию признать Косово
Белград должен признать самопровозглашенную республику Косово, отказаться от идеи двойного суверенитета на населенном сербами севере края и передать Приштине часть сербских муниципалитетов, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.
Обновлено в 18:30
Происшествия
Семьям погибших в крушении Як-18 под Хабаровском выплатят по миллиону
Семьям летчиков, которые разбились при крушении самолета Як-18, выплатят по одному миллиону рублей.
Обновлено в 21:45
Армия и оружие
Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет
Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено в 13:46
Кино
Фильм «Мстители: Финал» за день побил рекорд по сборам в России
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес
Танцы на столах. Вера Брежнева и Надя Дорофеева ушли в отрыв
Певицы весело отпраздновали день рождения подруги.
Обновлено в 10:30
Политика
Горбачев написал статью о необходимости диалога между Россией и США
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что России и США необходимо вести стратегический диалог, потому что ядерное сдерживание не защищает мир, а подвергает его опасности.
Обновлено в 22:47
Общество
Ревизоров «Голоса» отправят на детектор лжи
На время проведения анализа организация ограничивает общение экспертов с третьими лицами, заверил глава компании.
Обновлено в 12:21
Общество
Парижский мясник дал совет, как правильно приготовить шашлык
Парижский мясник Жак в преддверие майских праздников рассказал, что при мариновании шашлыка лучше забыть про кетчуп, и призвал внимательно следить за прожаркой мяса.
Обновлено в 20:28
Политика
В МВД предложили запретить онлайн-оформление микрозаймов без паспорта
МВД России предложило запретить оформление микрозаймов через Интернет без паспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.
Обновлено в 21:26
Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Серебряную фляжку с «Титаника» продали за $98 тысяч
Фляжка для бренди ушла с молотка на британском аукционе за более чем 98 тысяч долларов.
Обновлено в 07:08
Культура
Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»
По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
Обновлено в 22:07
Экономика
UTair допустила риск прекращения деятельности из-за долгов
В примечаниях к консолидированной финансовой отчетности Utair, которые содержатся в аудиторском заключении компании Ernst and Young, признается, что авиакомпания сомневается в способности непрерывно продолжать свою деятельность из-за целого ряда факторов.
Обновлено в 21:06
Финансы
ЦБ может недополучить от Сбербанка 661 млрд рублей
Центробанк может недополучить от Сбербанка более 661 млрд рублей в виде дивидендов. Об этом «Известиям» рассказали в Счетной палате.
Обновлено в 13:00
Политика
Центр выдачи паспортов жителям Донбасса открылся в Ростовской области
30 апреля в Ростовской области откроется центр выдачи российских паспортов для жителей ДНР, сообщил сегодня представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 10:15
Кино
Павел Лунгин представил зрителям свой фильм «Братство»
Обновлено в 14:18
Экономика
Россиянам пообещали увеличить зарплату
Лишь 5,3% от общего числа опрошенных компаний не собираются увеличивать зарплаты.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео
Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.
Обновлено вчера в 11:01
Авто
BMW хочет построить свой завод в России
Обновлено в 19:07