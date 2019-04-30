Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожарВести.Ru вчера в 18:27
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора. Из-за возгорания был отключен блок номер 3. Радиационный фон в пределах нормы. В настоящее время на АЭС работают 1-й и 4-й энергоблоки.
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Музыка
Ержан Максим не обиделся на дочь Алсу после финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 06:36
Технологии
«Билайн» и «Связной» объявили о сотрудничестве
Объединённая компания «Связной | Евросеть» и оператор сотовой связи «Билайн» объявили о заключении соглашения о дальнейшем сотрудничестве.
Обновлено вчера в 09:02
Здоровье
Министр здравоохранения России отметила успешное внедрение на Сахалине проекта «Бережливая поликлиника»
На Сахалине и Курилах в рамках национального проекта "Здравоохранение" ведется работа по нескольким направлениям: развитие системы первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, помощь тяжело больным детям, привлечение квалифицированных кадров, цифровизация отрасли.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика
В Приморье начал работу фонд помощи обманутым дольщикам
Фонд помощи обманутым дольщикам, созданный для оперативного завершения долгостроев, начал работу в Приморье, сообщает администрация края.
Обновлено вчера в 23:39
Космос
«Хаббл» обнаружил среди звезд неожиданно сложные молекулы
Само по себе открытие крайне важно, поскольку доказывает, что молекулы столь сложных углеродов могут существовать в пространстве среди звезд – хотя никто и не знает, как именно она туда попала.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
Военный советник Зеленского пригрозил ударом «там, где его не ждут»
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности нанести удар «там, где его не ожидают».
Обновлено вчера в 18:55
Экономика
Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором
По данным издания, АИКТ изначально предлагала исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования и обложить их сбором в 20%, однако затем согласилась уменьшить размер пошлины.
Обновлено вчера в 23:17
Хоккей
Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в матче против «Сент-Луиса»
«Даллас Старз» в домашней игре второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) потерпел поражение против «Сент-Луис Блюз».
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
В Орловской области в ДТП с автобусом пострадали граждане Украины
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Путин попрощался с журналистами по-украински
Президент России Владимир Путин пообщался с журналистами по поводу заявлений избранного главы Украины Владимира Зеленского о предоставлении Москвой украинцам гражданства по упрощенной схеме.
Обновлено вчера в 12:11
Армия и оружие
Первая ночная репетиция парада Победы завершилась в Москве
Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Под Воронежем потушили пожар на распределительном центре «Магнит»
Пожарные потушили возгорание Регионального распределительного центра ГК «Магнит» в с. Нечаевка Новоусманского района примерно в 8 утра воскресенья, 28 апреля.
Обновлено 28 апреля в 04:25
Футбол
Налоговые органы Бразилии наложили арест на имущество Неймара
Обновлено вчера в 16:17
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено вчера в 02:30
Происшествия
Двое моряков скончались на судне FESCO при переходе из ЮАР
Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:59
Культура
Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»
Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено вчера в 07:56
Экономика
UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов
Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет
Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Космос
В NASA опубликовали запись «землетрясения» на Марсе
Исследователи из NASA рассказали о записанных ими звуках «землетрясения» на Марсе.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Зеленский не стал общаться с корреспондентами канала «Россия 1»
Обновлено вчера в 10:55
Общество
Жители Польши устроили банановый протест из-за скандальной экспозиции
Обновлено вчера в 18:58
Политика
В России открылся первый центр выдачи паспортов жителям ЛНР
Напомним, 24 апреля, Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей.
Обновлено вчера в 06:32
Экономика
«Русал» в первом квартале сократил выпуск алюминия до 928 тыс. тонн
Российская объединенная компания "Русал" в первом квартале 2019 года произвела 928 тыс. тонн алюминия - на 1,6 п. п. меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено вчера в 20:27
Общество
Прокуратура Нью-Йорка выступила против повторного суда над экс-наркобароном Коротышкой
Бывший главарь мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу коротышка добивается повторного судебного разбирательства, американская же прокуратура выступает против.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Учителя, врачи и студенты устроили беспорядки в столице Гондураса
Парламент Гондураса одобрил законопроекты в сфере образования и здравоохранения. Преподаватели и медики опасаются массовых увольнений.
Обновлено в 00:32
Происшествия
В Гаити у посольства США началась стрельба
Обновлено вчера в 16:14
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»
Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 11:36
Общество
Император Японии Акихито покидает престол
Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено вчера в 21:22
Общество
Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске
Обновлено вчера в 07:21