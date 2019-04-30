Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожарВести.Ru вчера в 18:27
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора. Из-за возгорания был отключен блок номер 3. Радиационный фон в пределах нормы. В настоящее время на АЭС работают 1-й и 4-й энергоблоки.
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Политика
Горбачев призвал Россию и США к стратегическому диалогу
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в своей статье для The Wall Street Journal заявил об опасности стратегии ядерного сдерживания и призвал Россию и США к диалогу.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие
«Иван Голубец» возвращается в Севастополь из Средиземного моря
Морской тральщик (МТЩ) «Иван Голубец» из состава соединения кораблей Черноморского флота завершил выполнение задач в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море.
Обновлено вчера в 07:51
Происшествия
Задержан подозреваемый в передаче наркотиков в «Матросскую тишину»
Задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств в "Матросскую тишину", где четверо арестантов отравились, двое из них - насмерть, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Авто
Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета Aurus
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 02:49
Политика
В России может появиться «список Бутиной»
В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.
Обновлено вчера в 20:03
Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.
Обновлено вчера в 21:53
Наука
Ученые признали невозможным полное излечение от рака
Полностью излечить человека от рака невозможно, признали американские ученые Университета Пердью.
Обновлено в 02:43
Культура
Нагиев может уйти из «Голоса» после скандала с дочкой Алсу
Обновлено вчера в 22:54
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Экономика
В Utair опровергли сообщения о прекращении деятельности компании
Авиакомпания Utair опровергает слухи о прекращении деятельности, будет совершать все полеты по расписанию, сообщил РИА Новости президент компании Павел Пермяков.
Обновлено в 03:20
Общество
Медведев предложил разрешить медикам приватизировать служебное жилье
Глава правительства считает необходимым рассмотреть «возможность приватизации служебного жилья медицинскими работниками при условии продолжения ими профессиональной деятельности на прежнем месте работы».
Обновлено в 03:35
Авто
У Bugatti осталось всего 100 гиперкаров Chiron
Компания Bugatti планирует выпустить всего 500 гиперкаров Chiron, при этом стоимость каждого экземпляра составляет 2,5 миллиона евро.
Обновлено в 01:20
Общество
Глава Кузбасса осудил медсестер, голодавших из-за сокращения
Губернатор Кемеровской области единоросс Сергей Цивилев осудил медсестер акушерского отделения из Анжеро-Судженска, объявлявших голодовку из-за массового сокращения, сообщает «Новая газета».
Обновлено вчера в 15:33
Здоровье
Диетологи: эффективность ЗОЖ-советов из Instagram стремится к нулю
Предметом исследования стали рекомендации британских блогеров, имеющих более 80 тысяч подписчиков в соцсетях, и активно пишущих на тему снижения веса и здорового образа жизни.
Обновлено в 02:57
Общество
Император Японии сегодня отречется от престола
Сегодня, 30 апреля, император Японии Акихито (85 лет) отрекается от Хризантемового трона, который занимал на протяжении 30 лет.
Обновлено вчера в 17:01
Баскетбол
«Денвер» обыграл «Портленд» в НБА
Обновлено в 01:44
Происшествия
В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой
Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено вчера в 16:40
Футбол
El Chiringuito: Неймар сообщил Марсело, что хочет перейти в «Реал»
В эфире телешоу El Chiringuito ведущий сообщил о том, что Неймар хочет перейти из «ПСЖ» в «Реал».
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров – советский и российский эстрадный певец, композитор, продюсер, Народный артист России
Обновлено в 01:05
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов
Курс рубля на открытии торгов снижается по отношению к доллару и евро. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:14
Экономика
В 2018 году Huawei инвестировала в исследования и разработку больше Apple и Microsoft
В 2018 году компания Huawei инвестировала $15,3 млрд в разные исследования и разработку.
Обновлено в 01:35
Хоккей
Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
Обновлено 27 апреля в 13:43
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
В ВНИИ труда составили список новых профессий, появившихся в России в последние годы, сообщает RT.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено вчера в 02:30
Кино
«Мстители: Финал» установили рекорд по сборам в первый день
Новый блокбастер Marvel "Мстители: Финал" установил новый рекорд по сборам в день премьеры.
Обновлено 28 апреля в 12:17
Политика
Аль-Фалих допускает продление сделки ОПЕК+ до конца 2019 года
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью РИА Новости сообщил, что допускает продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти до конца 2019 года, возможно, на нынешнем уровне или чуть выше-ниже.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено 28 апреля в 20:53
Шоу-бизнес
Виктория Боня назвала основные правила красивой женщины
Обновлено в 00:51