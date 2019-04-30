Происшествия
На украинской АЭС произошел пожарРоссийская газета вчера в 20:08
На Ровенской атомной электростанции на Украине возник пожар. Возгорание на трансформаторе привело к отключению третьего энергоблока станции. В работе остаются первый и четвертый энергоблоки.
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Транспорт
Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение
Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58
Общество
На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
Обновлено вчера в 19:47
Спорт
Трусова готовит программу в образе героини «Игры престолов»
Российская фигуристка Александра Трусова перевоплотится в следующем сезоне в Дейенерис Таргариен из «Игры престолов».
Обновлено в 05:02
Происшествия
Красноярские врачи оживили замерзшего мужчину
Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Обновлено в 02:41
Общество
Российский экипаж Streamline подал рапорт об эвакуации с судна
Члены российского экипажа арестованного в Турции судна Streamline составили рапорт с просьбой об эвакуации их с судна.
Обновлено в 04:23
Политика
Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, которую осудили за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», рассказала на пресс-конференции о самых страшных моментах жизни в заключении.
Обновлено в 00:16
Транспорт
Пулково реконструируют за полмиллиарда евро
Обновлено в 02:45
Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Обновлено вчера в 14:56
Экономика
В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%.
Обновлено в 02:16
Общество
ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию по жалобе координатора штаба Алексея Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой на административное наказание за акцию «Он вам не Димон», сообщается на сайте ЕСПЧ.
Обновлено в 04:34
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею
Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Экономика
Антипинский НПЗ планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Антипинский нефтеперерабатывающий завод (входит в группу компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова) уведомил о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом, следует из материалов единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц.
Обновлено в 04:51
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 мая
С 1 мая в России вступит в силу ряд важных законов и правил, которые коснутся многих российских граждан.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Полиция задержала министра экономики Дагестана
В Дагестане на двое суток задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова.
Обновлено в 05:11
Футбол
Пол Скоулз: «Погба считает себя лучшим? Он живет в своем маленьком фэнтезийном мире»
Погба просто живет в своем маленьком фэнтезийном мире, думая, что он лучший, – приводит слова Скоулза Daily Mirror.
Обновлено в 04:37
Здоровье
В Минздраве Подмосковья рассказали, как обезопасить себя от клещей
В подмосковном Минздраве в преддверии майских праздников рассказали, как обезопасить себя от клещей.
Обновлено в 03:31
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено 28 апреля в 20:53
Происшествия
Сильвио Берлускони госпитализирован
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:50
Авто
Авторынок Петербурга пошел в рост, несмотря на скорый уход Ford
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес
Певица МакSим обратилась к фанатам после ДТП
Певица Марина Абросимова, известная под сценическим псевдонимом МакSим, после ДТП обратилась к фанатам.
Обновлено в 04:38
Общество
Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя
Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Авто
Opel опубликовал фото нового поколения хэтчбека Opel Corsa
Как стало известно ранее, с «переездом» на французское модульное шасси CMP от PSA следующую Opel Corsa можно считать совершенно новым автомобилем, радикально отличающимся от предшественника.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Подмосковье
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Москве на мусоросжигательном заводе нашли 14 гранат
На территории мусоросжигательного завода на востоке Москвы нашли 14 гранат для подствольного гранатомета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:31
Наука
Дрон впервые доставил почку для трансплантации
Университет Мэриленда, сообщает что почку доставили в специальном контейнере на беспилотном аппарате, в котором соблюдаются необходимые для его сохранения условия.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадию
Элементы новейшей системы ПВО С-500 «Прмететей» — радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли полигонные испытания и готовы к производству.
Обновлено вчера в 17:41
Шоу-бизнес
Евгения Лоза выходит замуж за коллегу Антона Батырева
Оказывается, она счастлива в отношениях с коллегой Антоном Батыревым, к тому же, в скором времени они собираются сыграть свадьбу.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Алсу впервые после скандала на детском «Голосе» вышла в свет
Против Алсу развернулась откровенная травля – люди все еще возмущены несправедливостью в финале детского конкурса.
Обновлено в 05:10
Политика
Генпрокурор Луценко начал спешно распродавать недвижимость на Украине
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко начал распродавать свою недвижимость в стране, сейчас продается его загородный дом, дом и квартира в Киеве, сообщил беглый депутат Рады Александр Онищенко в Facebook.
Обновлено в 04:31