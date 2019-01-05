Энергетика
На уфимских заправках повысились цены на бензин
На уфимских заправках повысились цены на бензинОбщественная электронная газета01:56
Как сообщает «Башинформ», стоимость литра АИ-92 на АЗС компании «Башнефть» составляет теперь 40,95 рубля (+65 копеек), на заправке «Лукойла» литр бензина марки АИ-92 «Экто» подорожал до 41 рубля (+70 копеек от прежней цены).
Общественная электронная газета01:56
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Политика
Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины
Обновлено в 05:54
Политика
На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина
По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.
Обновлено в 05:28
Кино
Скончался народный артист Иван Бортник
Обновлено в 03:55
Происшествия
Пираты взяли в плен моряков у берегов Бенина
Обновлено вчера в 20:16
Армия и оружие
Семью Елизаветы II втягивают в антироссийскую кампанию
Представители бульварных изданий отметили, что учения, в которых якобы примет участие британский принц, состоятся в Норвегии до конца месяца, и в них будут участвовать одна тысяча морских пехотинцев из Соединенного Королевства, а также военные из Норвегии, США и Нидерландов.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ
Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Политика
«Роскосмос» отреагировал на решение NASA отложить визит Рогозина в США
От американского Нацуправления по аэронавтике и исследованию космического пространства компания ждет официальных разъяснений по поводу запланированного визита в США главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Обновлено в 03:05
Политика
Хакеры опубликовали доклады Integrity Initiative о работе Sputnik и RT
Новая партия документов Счета на общую сумму около тысячи фунтов выставлены на имя живущего в Иордании Джассара Джамаля аль-Тахата за "составление для Integrity Initiative докладов о медиакампаниях RT".
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
Два человека погибли при сходе лавины в горах Сочи
Обновлено в 08:06
Политика
Во Франции продолжаются протесты «желтых жилетов»
Новые протестные демонстрации «желтых жилетов» пройдут в ближайшие часы в крупных городах Франции.
Обновлено в 05:06
Хоккей
Хоккеисты сборной России расплакались после поражения в полуфинале МЧМ
Обновлено в 06:58
Происшествия
Три человека погибли при стрельбе в боулинг-клубе в Калифорнии
В результате стрельбы в боулинг-клубе вблизи Лос-Анджелеса погибли три человека, ещё четверо получили ранения, сообщает Sky News со ссылкой на полицию Калифорнии.
Обновлено в 05:53
Политика
В РПЦ томос для украинской церкви назвали попыткой «украсть Рождество»
Последние две выступали за создание новой автокефальной православной церкви.
Обновлено в 06:58
Политика
Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен продвинуть переговоры по мирному договору во время своего январского визита в Россию.
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия
Спасенный в Магнитогорске ребенок стал дышать самостоятельно
«За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке», — приводит сообщение медиков «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Кино
Бортника похоронят на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Ивана Бортника похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, так как на Котляковском, где ранее предполагались похороны актёра, не оказалось места.
Обновлено в 06:19
Политика
В МИД считают преждевременным говорить об обмене Уилана
Ситуация вокруг арестованного в России американца Пола Уилана очень серьезная, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 05:47
Кино
Супруга режиссёра Марлена Хуциева умерла в реанимации
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Петербурге возбудили дело после распыления перцового газа в метро
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Дагестане умер ребенок, раненный пулей во время новогоднего салюта
В городской больнице дагестанского города Дербент умер трехлетний ребенок, который получил огнестрельное ранение в голову во время праздничного салюта, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства здравоохранения.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Польше при пожаре во время игрового квеста погибли пять человек
В польском городе Кошалин в результате пожара во время прохождения игрового квеста погибли пять человек.
Обновлено вчера в 17:38
Политика
Косачев прокомментировал слова Пелоси об отношениях Путина и Трампа
Относиться к заявлениям спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, назвавшей отношения американского президента Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным "опасными", следует исключительно как к элементу начинающейся схватки за кресло президента США, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Обновлено в 07:33
Политика
Спикер Рады насчитал 40 приходов УПЦ, перешедших в новую церковь
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что свыше 40 приходов канонической православной церкви Украины перешли в новую ПЦУ, сообщает УНИАН.
Обновлено в 07:13
Политика
Посол Украины обнародовал перевод текста томоса
Посол Украины в Турции Андрей Сибиха обнародовал перевод документа на украинский язык в микроблоге Twitter.
Обновлено в 07:55
Политика
В УПЦ назвали нарушением предоставление автокефалии ПЦУ
"Церковь создал господь, и никто не имеет никакого права создавать новые церкви", - заявил Климент, назвав подписание томоса грубым нарушением "всех святоотеческих и апостольских правил".
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Иран решил направить свои ВМС к берегам США
В марте боевые корабли Ирана отправятся в Атлантический океан к берегам США для несения боевого дежурства, пишет IRNA.
Обновлено в 08:14
Происшествия
СКР проверит информацию о захвате россиян пиратами в Гвинейском заливе
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о захвате в Гвинейском заливе у берегов Бенина российских моряков, шедших на судне под флагом Панамы.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Верник объяснил свою поездку на джипе по пешеходной зоне
Ранее News.ru писал, что Верник проехал на своём внедорожнике по прогулочной зоне в центре Москвы.
Обновлено вчера в 13:59
Политика
Порошенко пригласил патриарха Варфоломея посетить Украину
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
В 2019 году запустят 45 ракет «Роскосмоса»
Обновлено в 08:04