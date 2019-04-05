Армия и оружие
На учениях в Черном море российские корабли провели ракетные стрельбыКоммерсантъ вчера в 00:43
Российские корабли «Ивановец» и Р-60 выпустили ракеты по надводным целям в Черном море во время учений, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.
Читать в источнике
Оценить107
Подробнее о событии
Показать все источники
Корабли Черноморского флота уничтожили условного противника ракетами «Москит» — видео
RT на русскомвчера в 06:48
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 09:32, Ашберн
Политика
США: Арест Гуайдо в Венесуэле станет последней ошибкой Мадуро
В начале апреля Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо депутатской неприкосновенности, вскоре по факту того, что оппозиционер незаконно объявил себя временным президентом страны, было возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 08:23
Политика
Песков назвал цель встречи Путина с президентом Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете Postimees рассказал об одной из целей встречи российского лидера Владимира Путина с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
Обновлено в 08:13
Наука
В Перу нашли останки древнего четвероногого кита
Археологи и биологи нашли в Перу останки четвероногого кита времён середины эоценовой эпохи (42,6 миллиона лет назад), сообщает журнал Current Biology.
Обновлено вчера в 05:33
Политика
Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в Раде
Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия при принятии закона о переименовании УПЦ.
Обновлено в 08:21
Политика
МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией
Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:33
Происшествия
На трассе под Киевом взорвался автомобиль
Один человек погиб в результате детонации взрывного устройства в салоне автомобиля во время движения, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.
Обновлено в 03:26
Музыка
Сергей Лазарев назвал главного соперника на Евровидении
Сергей Лазарев, представляющий Россию на очередном Евровидении, рассказал, как он готовится к конкурсу и кто станет его главным соперником.
Обновлено в 05:53
Гаджеты
Два студента из Китая обманули Apple на миллион долларов
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на 1 млн долларов – они обменивали фальшивые iPhone на настоящие, после чего их продавали.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Ливийская национальная армия маршала Хафтара пошла в наступление
Обновлено 04 апреля в 01:20
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Общество
Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры
В подготовленных поправках Минкультуры предлагает отменить запрет на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в учреждениях, владельцы которых осуществляют «деятельность в области культуры».
Обновлено в 03:02
Политика
Дочь Бжезинского обвинила Трампа в неподобающем поведении
Телеведущая отметил, что в связи с этим ей хочется поделиться историей о неподобающих объятиях Трампа в студии.
Обновлено в 07:25
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Обновлено в 03:04
Происшествия
Семья из Тюмени выкинула миллионы рублей в мусорку
Оказалось, что пара перепутала пакеты и случайно выкинула миллионы рублей от продажи квартиры вместо мусора.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия
Американские дипломаты стали лидерами по нарушениям ПДД в Германии
Замыкают пятерку лидеров Йемен и Казахстан.
Обновлено в 08:21
Здоровье
С 2020 года в России введут новую медицинскую специальность
С 2020 года в России начнут подготовку специалистов по новой специальности — врач физической и реабилитационной медицины.
Обновлено в 06:41
Политика
Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко
В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Обновлено 03 апреля в 11:11
Гаджеты
Redmi готовит к анонсу смартфоны Redmi Y3 и 7A
В этом году бренд Redmi представит несколько новинок, ближайшими из которых станут модели Redmi Y3 и 7A.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Стас Михайлов заболел и перенес концерт
Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Игры
Консольный релиз Samurai Shodown состоится 27 июня
Даты выхода других версий пока определены лишь приблизительно: летом файтинг должен появиться на игровых автоматах, а зимой этого года Samurai Shodown станет доступна на ПК и Nintendo Switch.
Обновлено в 07:46
Политика
Порошенко ударил журналиста за неудобный вопрос
31 марта, в день первого тура президентских выборов, Петр Порошенко был на нервах, которые сдали после неудобного вопроса журналиста телепрограммы «Схемы».
Обновлено в 07:19
Политика
Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства
«Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства», — отметил Володин.
Обновлено в 06:21
Футбол
Ролан Гусев: «ЦСКА превосходит „Спартак“ во всем»
Экс-хавбек ЦСКА и сборной России Ролан Гусев поделился мыслями перед матчем армейцев против «Спартака» в рамках 22-го тура РПЛ.
Обновлено в 08:09
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
В новой Москве пьяный водитель въехал в гипермаркет
Пьяный водитель автомобиля Nissan Tiida въехал в гипермаркет в новой Москве, никто не пострадал, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.
Обновлено в 07:11
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Транспорт
Съезды с ТТК на юго-востоке Москвы будут закрыты до 11 апреля
Станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" закрыты с 6 по 11 апреля из-за строительства Некрасовской линии метро.
Обновлено в 06:34
Политика
Украина намерена отменить поезда в Москву из Киева и Львова
Украинские власти намерены в ближайшие несколько лет отменить поезда из Киева и Львова в Москву.
Обновлено вчера в 15:28
Экономика
Минтруд собирается вытащить россиян из бедности
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53