На учениях в Черном море российские корабли провели ракетные стрельбыКоммерсантъ вчера в 00:43

Российские корабли «Ивановец» и Р-60 выпустили ракеты по надводным целям в Черном море во время учений, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

На учениях в Черном море российские корабли провели ракетные стрельбы

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