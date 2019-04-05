Армия и оружие
На учениях в Черном море российские корабли провели ракетные стрельбыКоммерсантъ 00:43
Российские корабли «Ивановец» и Р-60 выпустили ракеты по надводным целям в Черном море во время учений, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.
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