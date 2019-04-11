Футбол
На тренировке «Баварии» произошла дракаГазета.Ru 10:37
Во время тренировки футболистов мюнхенского клуба "Бавария" произошла драка между игроками, сообщает Bild. Как информирует источник, нападающий Роберт Левандовски и полузащитник Кингсли Коман сначала вступили в словесную перепалку, а затем начали драку.
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Египет сообщил США, что отказывается участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса — MESA.
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Руководство колледжа в Липецкой области, где одного из студентов изнасиловали шваброй, пыталось скрыть произошедшее.
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Обновлено в 08:32
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Россельхознадзор: Белоруссия поставляет в РФ санкционные фрукты
В пресс-службе ведомства отметили, что в 2018–2019 годах систематически выявлялись поставки санкционной продукции под видом белорусской, которая сопровождалась фитосанитарными сертификатами, выданными в республике.
Обновлено в 09:41
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В Воронеже водитель Mercedes намеренно сбил курсанта МЧС
Как позже установило следствие, водитель наехал на 21-летнего курсанта с целью убийства, после чего скрылся с места происшествия.
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Жительница Набережных Челнов прокатилась за рулем автомобиля с младенцем на руках.
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Правительство России определило перечень информации, которую эмитенты (компании и банки, выпускающие ценные бумаги) могут не публиковать, опасаясь западных санкций.
Обновлено в 08:36
Авто
В России стартовали продажи Haval H2 и H6 с новым логотипом
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Обновлено в 09:04
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
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Происшествия
Экс-сотрудница ростовской полиции довела ребёнка до самоубийства — СКР
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Спорт
Туктамышева вывела сборную России в лидеры командного ЧМ
Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева занимает второе место после исполнения короткой программы на командном чемпионате мира, который стартовал в Японии.
Обновлено в 06:15
Культура
Антон Долин уходит с ВГТРК из-за «лживого и гнусного» репортажа
Увольняюсь я из-за лживого и гнусного репортажа, обличающего мои взгляды и включающего инсинуации по поводу моей профессиональной нечистоплотности, вышедшего на "России-24", - написал Долин в своем фейсбуке.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Водитель Toyota сбил полицейского на юге Москвы и скрылся
«11 апреля на улице Генерала Белова неизвестный водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на находившегося на службе в форменной одежде участкового уполномоченного полиции ОМВД по району Орехово-Борисово Северное, после чего скрылся», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Футболист «Спартака» сломал нос американцу в конфликте на дороге
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В Еврокомиссии (ЕК) считают, что в будущем Россия будет вынуждена вернуться за стол переговоров о транзите газа через Украину в связи с тем, что газопровод «Северный поток-2» не будет готов еще несколько лет.
Обновлено в 08:15