Футбол
На тренировке «Баварии» произошла дракаГазета.Ru 10:37
Во время тренировки футболистов мюнхенского клуба "Бавария" произошла драка между игроками, сообщает Bild. Как информирует источник, нападающий Роберт Левандовски и полузащитник Кингсли Коман сначала вступили в словесную перепалку, а затем начали драку.
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