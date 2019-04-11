Футбол

На тренировке «Баварии» произошла дракаГазета.Ru 10:37

Во время тренировки футболистов мюнхенского клуба "Бавария" произошла драка между игроками, сообщает Bild. Как информирует источник, нападающий Роберт Левандовски и полузащитник Кингсли Коман сначала вступили в словесную перепалку, а затем начали драку.
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Левандовски подрался с Команом на тренировке «Баварии»

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На тренировке «Баварии» произошла драка

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Левандовски и Коман подрались на тренировке «Баварии»

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Левандовски и Коман подрались во время тренировки «Баварии»

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Левандовски и Коман подрались на тренировке «Баварии»

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