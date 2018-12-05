Любопытно, что именно гол Сорокина в добавленное время лишил московский клуб победы в Казани в нынешнем сезоне. Наибольший же спрос существует на Игоря Коновалова. На 22-летнего полузащитника имеют виды "Зенит" и все тот же "Спартак", чьим воспитанником Коновалов и является.

КП - Казань 05:23