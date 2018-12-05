Футбол

На трех игроков «Рубина» претендуют «Спартак», «Зенит» и «Краснодар»
КП - Казань
05:23

Любопытно, что именно гол Сорокина в добавленное время лишил московский клуб победы в Казани в нынешнем сезоне. Наибольший же спрос существует на Игоря Коновалова. На 22-летнего полузащитника имеют виды "Зенит" и все тот же "Спартак", чьим воспитанником Коновалов и является.
КП - Казань05:23

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На трех игроков «Рубина» претендуют «Спартак», «Зенит» и «Краснодар»

КП - Казань05:23

СМИ: «Рубин» может продать Кудряшова в «Краснодар», «Спартак» претендует на Сорокина и Коновалова

Матч ТВ02:25

Кудряшов может уйти в «Краснодар», «Спартак» претендует на Коновалова и Сорокина

Чемпионат02:00

Кудряшов может уйти в «Краснодар», «Спартак» претендует на Коновалова и Сорокина

Sports.ru04:06

«Краснодар» заменит своего лидера на Еременко, а «Рубин» отдаст ведущих игроков «Спартаку» и «Зениту»?

Спорт день за днем04:19

Кудряшов может перейти в «Краснодар», «Спартак» претендует на Коновалова и Сорокина

Реальное время01:09

Кудряшов может перейти из «Рубина» в «Краснодар»

Sport24.ru02:56
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 06:34, Ашберн
Футбол

Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура РПЛ

По итогам совместного голосования Российской премьер лиги (РПЛ), «Матч Премьер» и «Матч ТВ» лучшим игроком 16-го тура РПЛ был признан вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
Обновлено в 06:31
Футбол

Кирилл Кокорин: частично раскаиваюсь в содеянном

Обновлено в 06:26
Футбол

«Галатасарай» договорился о контракте с Луисом Адриано, сообщают СМИ

Бразильский футболист московского "Спартака" Луис Адриано продолжит карьеру в турецком "Галатасарае", сообщает Milliyet.
Обновлено в 06:19
Футбол

Аршавина опять позвали в Казахстан

Председатель наблюдательного совета казахстанского футбольного клуба «Кайрат» Кайрат Боранбаев сообщил, что готов предложить тренерскую работу российскому футболисту Андрею Аршавину.
Обновлено в 06:06
Футбол

«Манчестер Сити» имеет лучшую разницу голов за 125 лет

После 15 туров "горожане" имеют лучшую разницу голов (+38) за последние 125 лет. В сезоне-1892/93 у "Сандерленда" был показатель +39.
Обновлено в 05:19
Футбол

Жозе Моуринью: «Я не живу в близком контакте с болельщиками»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что не имеет близкого контакта с болельщиками.
Обновлено в 06:20
Футбол

«Барселона» хочет купить полузащитника «Ювентуса» за 60 миллионов

«Барселона» интересуется полузащитником «Ювентуса» Родриго Бентанкуром.
Обновлено в 06:19
Футбол

Черышев впервые за полтора месяца принял участие в матче «Валенсии»

Обновлено в 06:01
Футбол

19-летний вратарь Сафонов признан лучшим игроком «Краснодара» в ноябре

Обновлено в 04:40
Футбол

Пеле: «В Европе о Мбаппе говорят больше, чем о Неймаре»

Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле поделился мнением об игре форвардов «ПСЖ» Килиана Мбаппе и Неймара.
Обновлено в 05:16
Футбол

«Зенит» сыграет со «Спартаком» и «Локомотивом» в Катаре

Петербургский "Зенит" в январе примет участие в турнире вместе со "Спартаком", "Локомотивом" и "Ростовом", сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 05:57
Футбол

Солабарриета возглавил «Атлетик». Ему 35 лет

«Атлетик» объявил о назначении Арица Солабарриеты на пост главного тренера команды. Срок соглашения с 35-летним специалистом не уточняется.
Обновлено в 03:22
Футбол

Анри призвал не накалять обстановку вокруг «Монако»

Обновлено в 04:23
Футбол

Уэлбек может покинуть «Арсенал» летом в статусе свободного агента

Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек, по всей видимости, покинет лондонский клуб летом.
Обновлено в 06:18
Футбол

Руслан Нигматуллин: «„Локомотив“ традиционно считается кубковой командой»

"Рубин" давно не завоевывал никаких трофеев, а "Локомотив" традиционно считается кубковой командой, – приводят "Известия" слова Нигматуллина.
Обновлено в 02:09
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Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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