Происшествия
На трассе во Владивостоке опрокинулся «Панцирь-С1»Известия 05:20
На трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль «Панцирь-С1». В результате ДТП военные не пострадали, сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту. В Сети уже появилось видео с места ДТП.
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Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» сел в Баку из-за информации о бомбе
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в столице Азербайджанской Республики.
Обновлено в 07:56
Общество
Глава ФАС заявил о переплатах россиян за услуги ЖКХ
Глава антимонопольной службы подчеркнул, что на сегодняшний день примерно три четверти российских регионов переплачивают за предоставление ЖКУ, а остальные — около одной четверти — имеют заниженные тарифы.
Обновлено в 08:06
Спорт
Членство российских легкоатлетов в IAAF не восстановлено
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не ставит временных рамок для завершения процесса восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Обновлено в 09:20
Происшествия
Детский омбудсмен взяла под личный контроль дело «девочки-маугли»
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова лично займется выяснением обстоятельств случившегося с пятилетней девочкой в Москве.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
Китай приостановил полеты Boeing 737 Max 8 после катастрофы в Эфиопии
Власти Китая приняли решение временно запретить использование самолетов Boeing 737 Max 8 на всех внутренних рейсах на фоне авиакатастрофы в Эфиопии, где разбился лайнер этой модели.
Обновлено в 00:51
Политика
В Кремле прокомментировали митинг за свободу интернета
В Кремле и в правительстве выступают за свободу интернета, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя прошедший в Москве митинг за свободу интернета.
Обновлено в 06:36
Политика
Россия вошла в число основных экспортеров вооружения в мире
По данным экспертов, за минувшие пять лет Россия поставила основные вооружения в 48 стран мира (55% общего объема пришлись на Индию, Китай и Алжир).
Обновлено вчера в 21:58
Культура
Экстренно госпитализирован актер Дмитрий Назаров
Обновлено в 08:22
Происшествия
На московском рынке «Садовод» идет полицейский рейд
На оптовом рынке "Садовод" полицейские проводят профилактический рейд, передает ТАСС.
Обновлено в 02:58
Политика
Крымские музеи попросили суд Амстердама вернуть скифское золото
В январе 2017 года крымские музеи подали апелляцию на решение окружного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.
Обновлено в 08:36
Финансы
В ЦБ обеспокоились растущей долговой нагрузкой россиян
Первый зампред Центробанка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор обеспокоен вновь начавшей расти долговой нагрузкой населения, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Политика
Латвия построила забор на границе с Россией
Латвия построила 93-километровый забор на границе с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 08:04
Политика
СПЧ попросил сенаторов отклонить законы о фейках и неуважении к власти
Совет по правам человека при президенте (СПЧ) попросил Совет Федерации отклонить принятые Госдумой законопроекты о фейковых новостях и штрафах за неуважение к власти в Сети и отправить документы на доработку.
Обновлено в 06:11
Экономика
Интернет впервые обогнал телевидение по годовым продажам рекламы
В 2018 году продажи рекламы в интернете составили 203 миллиарда рублей и впервые обогнали телевидение (187 миллиарда рублей).
Обновлено в 09:04
Происшествия
Суд оправдал подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына
В Малайзии суд снял обвинения с гражданки Индонезии Сити Аисьи, которая была подозреваемой по делу об убийстве Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
Стало известно об усилении войсковой группировки в Крыму
"Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море", - заявил Шойгу.
Обновлено в 05:53
Финансы
Сбербанк с сегодняшнего дня снова выдает кредиты под поручительство
Сбербанк с сегодняшнего дня снова выдает кредиты под поручительство.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Суд направил взорвавшего жилой дом в Ижевске на принудительное лечение
Верховный суд Удмуртии направил устроившего взрыв газа в жилом доме в Ижевске Александра Копытова, который был признан невменяемым, на принудительное медицинское лечение в стационарных условиях с интенсивным наблюдением.
Обновлено в 07:52
Общество
Колпаков снова стал главредом «Медузы» после скандала с харрасментом
Иван Колпаков, покинувший пост главного редактора «Медузы» из-за домогательства к жене одного из сотрудников, вновь возглавил издание.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В Москве школьник нашел в спальне мертвых родителей
Московский школьник обнаружил в квартире погибших домочадцев - маму и ее гражданского супруга.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Экс-владельца ФК «Портсмут» приговорили к 2,5 года колонии за хищения
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил экс-владельца британского футбольного клуба «Портсмут» и основателя «Конверс-груп» Владимира Антонова к 2,5 года лишения свободы со штрафом в 300 тыс. руб. по делу о хищении средств банка «Советский».
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний ослепляющего российского оружия
Станция визуально-оптических помех «Филин» ослепляет живую силу неприятеля и нейтрализует прицелы, дальномеры, приборы ночного видения, системы наведения ракет.
Обновлено вчера в 12:16
Общество
Обряд разбрасывания блинов в российском городе сняли на видео
В Нижнем Новгороде в ходе массовых гуляний на Масленицу местные жители исполнили старинный обычай по разбрасыванию блинов.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Саудовский самолет развернулся из-за забытого в аэропорту младенца
Самолет авиакомпании Saudi Arabian Airlines вынужден был вернуться в аэропорт короля Абдель Азиза в Джидде из-за пассажирки, которая забыла взять с собой на борт грудного ребенка, сообщает 11 марта Akhbaar24.
Обновлено в 07:53
Политика
В Госдуме предложили забирать машины за повторное «пьяное нарушение»
Депутат Государственной думы Максим Иванов предлагает изымать в собственность государства автомобили тех, кто повторно попался в состоянии алкогольного опьянения в течение года.
Обновлено в 08:58
Политика
Активисты «похоронили» Путина в Набережных Челнах
Обновлено в 02:06
Политика
В сеть попала запись телефонного разговора Тимошенко и Коломойского
В СМИ опубликовали запись разговора кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко с олигархом Игорем Коломойским.
Обновлено в 08:34
Политика
Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины
Шоумен Владимир Зеленский, согласно опросу, со значительным перевесом лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Украины, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:45