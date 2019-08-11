Происшествия

На трассе под Казанью произошла утечка опасного веществаРИА Новости 08:06

На трассе М7 "Волга" в Татарстане произошла утечка опасного вещества из автоцистерны, сообщило главное региональное управление МЧС. Как уточняется, инцидент случился примерно в 11 утра около деревни Званка Пестречинского района.
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Испарение прекратилось. На трассе в Татарстане произошла утечка опасного вещества

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На трассе в Татарстане из автоцистерны произошла утечка опасного вещества

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