Происшествия
На трассе под Казанью произошла утечка опасного веществаРИА Новости 08:06
На трассе М7 "Волга" в Татарстане произошла утечка опасного вещества из автоцистерны, сообщило главное региональное управление МЧС. Как уточняется, инцидент случился примерно в 11 утра около деревни Званка Пестречинского района.
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Испарение прекратилось. На трассе в Татарстане произошла утечка опасного вещества
Главный региональный10:04
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Происшествия
Осколки двигателя Boeing упали на пригород Рима
Обновлено в 02:30
Энергетика
Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу
Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 19:25
Происшествия
Священник из Гатчины до грубого крещения отчитал мать ребенка
Грубо покрестивший годовалого ребенка священник из Гатчины игумен Фотий отчитал его мать Анастасию Алексееву за незнание молитвы "Отче наш".
Обновлено в 15:39
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
"Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике
Под Рязанью над полигоном Дубровичи пролетели истребители МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», россияне впервые смогли увидеть новейшую отечественную разработку.
Обновлено вчера в 12:42
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.
Обновлено в 13:18
Волейбол
Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио
Обновлено в 14:38
Происшествия
Иудеи и мусульмане подрались на Храмовой горе в Иерусалиме
Более 80 тысяч мусульман собрались на Храмовой горе для празднования Курбан-байрама. В это же время у входа на площадь столпились евреи.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Минобороны назвало сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
Госиспытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 завершатся уже в 2019 году, самолеты МиГ-35 планируется аттестовать до конца 2021 года, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий ВВС Сергей Дронов.
Обновлено в 18:03
Армия и оружие
В российских войсках появится своя сотовая связь
Роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи, формируют в составе бригад управления Минобороны РФ.
Обновлено в 19:29
Происшествия
СМИ узнали о претензиях к охранникам СИЗО после суицида Эпштейна
Охранники следственного изолятора, где содержался обвиняемый по делу о секс-торговле американский финансист Джеффри Эпштейн, тело которого было обнаружено в его камере утром в субботу, не совершали положенные обходы.
Обновлено в 18:36
Армия и оружие
Российский эксперт оценил «смертоносные» штурмовики Украины
Военный эксперт Антон Лавров прокомментировал намерение Украины закупить у Бразилии турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano.
Обновлено в 19:10
Теннис
Серена Уильямс не смогла доиграть финал в Торонто
Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла доиграть финальную встречу турнира WTA в Торонто, Канада.
Обновлено в 14:59
Религия
Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам
Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Обновлено в 12:06
Авто
Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж
Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено вчера в 14:11
Футбол
Фанаты «ПСЖ» вывесили оскорбительные баннеры против Неймара
На матче 1-го тура чемпионата Франции между «Пари Сен-Жерменом» и «Нимом» фанаты парижской команды вывесили баннеры против бразильского форварда Неймара, который ранее заявил о своём желании сменить команду.
Обновлено в 17:48
Происшествия
Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии
Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено в 09:58
Общество
В российских колледжах исчезнут около 100 профессий
С 1 сентября 2020 года в российских колледжах из перечня профессий и специальностей вычеркнут почти 100 наименований.
Обновлено в 16:47
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Экономика
Развитые обрабатывающие регионы остановились в росте
Оказалось, что в первом полугодии 2019 года промышленность в годовом выражении росла во всех типах регионов — кроме развитых с опорой на обрабатывающую промышленность и менее развитых аграрных (см. график).
Обновлено в 17:57
Происшествия
Число жертв супертайфуна в Китае увеличилось до 22
Число погибших в Китае в результате супертайфуна «Лекима» увеличилось до 22.
Обновлено вчера в 11:12
Авто
Стало известно, когда появится новый BMW X8
Обновлено в 19:36
Энергетика
«Роснефть», «Лукойл» и «Газпром» интересуются месторождениями в Туркмении
По словам первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько, российские нефтегазовые корпорации "Роснефть", "Лукойл", "Газпром" проявляют интерес к освоению месторождений на территории Туркменистана.
Обновлено в 17:27