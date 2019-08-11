Происшествия

На трассе под Казанью произошла утечка опасного веществаРИА Новости 08:06

На трассе М7 "Волга" в Татарстане произошла утечка опасного вещества из автоцистерны, сообщило главное региональное управление МЧС. Как уточняется, инцидент случился примерно в 11 утра около деревни Званка Пестречинского района.
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Испарение прекратилось. На трассе в Татарстане произошла утечка опасного вещества

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В Татарстане на трассе прекратилось испарение опасного вещества

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На трассе в Татарстане из автоцистерны произошла утечка опасного вещества

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В Татарстане открыли трассу М-7, которую перекрывали после утечки химвещества

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На трассе М7 возобновили движение транспорта, приостановленное из-за утечки опасного вещества

Татар-информ10:34

На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества

РИА Новости08:06
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Политика

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило «решительный протест» в связи с «несогласованным с украинской стороной» посещением Крыма российским президентом Владимиром Путиным.
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Туркменистан рассчитывает запустить паромное сообщение с рядом регионов Российской Федерации, сообщает ТАСС.
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Мужская сборная России по волейболу завоевала право выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио, выиграв отборочную группу Е.
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В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца

По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
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В «Росатоме» рассказали о погибших под Архангельском сотрудниках

Погибшие в инциденте в Архангельской области сотрудники «Росатома» будут представлены к наградам.
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В Брянске прошел мультифандомный фестиваль «Греча-фест»

Вчера, 10 августа, в Брянске состоялся мультифандомный фестиваль «Греча-фест».
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Армия и оружие

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Депутат Рады: города на Украине живут за счет наследия СССР

Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев обнародовал на своей странице в Фейсбук поздравление с Денм строителя, в котором также заявил, что страна по большому счету существует за счет того наследия, которое ей досталось от Советского союза.
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Бабаев подтвердил интерес ЦСКА к Круговому

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил интерес к защитнику «Уфы» Данилу Круговому.
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Происшествия

Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка

В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
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Локомотив — Урал 4:0

"Локомотив" набрал после пяти туров десять очков, перебравшись с шестого на второе место в турнирной таблице РПЛ.
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Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

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Путин, Меркель и Макрон дипломатично отказали Зеленскому

Обновлено вчера в 02:53
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Сын Алена Делона рассказал о состоянии отца после инсульта

Знаменитый французский актер Ален Делон, перенесший инсульт, идет на поправку.
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Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве

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NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

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Со сцены на проспекте Сахарова прозвучали требования свободных и честных выборов.
Обновлено вчера в 11:30
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