Происшествия
На трассе под Казанью произошла утечка опасного веществаРИА Новости 08:06
На трассе М7 "Волга" в Татарстане произошла утечка опасного вещества из автоцистерны, сообщило главное региональное управление МЧС. Как уточняется, инцидент случился примерно в 11 утра около деревни Званка Пестречинского района.
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Испарение прекратилось. На трассе в Татарстане произошла утечка опасного вещества
Главный региональный10:04
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:28, Вашингтон
Политика
МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило «решительный протест» в связи с «несогласованным с украинской стороной» посещением Крыма российским президентом Владимиром Путиным.
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В «Росатоме» рассказали о погибших под Архангельском сотрудниках
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Иномарка сбила пешехода возле Эрмитажа
Обновлено в 15:39
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА
Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
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Бабаев подтвердил интерес ЦСКА к Круговому
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Обновлено в 15:20
Происшествия
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В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
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Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Политика
Путин, Меркель и Макрон дипломатично отказали Зеленскому
Обновлено вчера в 02:53
Политика
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Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
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Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
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Общество
Почти 50 тысяч человек пришли на митинг в Москве
Со сцены на проспекте Сахарова прозвучали требования свободных и честных выборов.
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