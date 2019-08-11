Происшествия
На трассе под Казанью произошла утечка опасного веществаРИА Новости 08:06
На трассе М7 "Волга" в Татарстане произошла утечка опасного вещества из автоцистерны, сообщило главное региональное управление МЧС. Как уточняется, инцидент случился примерно в 11 утра около деревни Званка Пестречинского района.
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Футбол
Эксперт: Арбитр Мешков ошибочно не поставил пенальти в ворота «Сочи» в матче с ЦСКА
Главный арбитр встречи пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Сочи" Виталий Мешков должен был назначить 11-метровый удар в ворота сочинцев в концовке встречи.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Священника отстранили от служения за жестокое крещение ребенка
В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Армия и оружие
ВВС Сирии нанесли сокрушительные удары по Хаме и Идлибу
Как сообщает Федеральное агентство новостей, ВВС Сирии нанесли удары по позициям боевиков в Хаме и Идлибе.
Обновлено в 13:37
Общество
Роспотребнадзор рассказал о радиационном фоне в Петербурге
Как отмечает городское управление Роспотребнадзора, радиационно-гигиенический мониторинг на территории Санкт-Петербурга осуществляется ведомством непрерывно "независимо от наличия рисков или угроз изменения радиационной обстановки, связанной с эксплуатацией источников ионизирующего излучения".
Обновлено в 09:56
Происшествия
Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на складе под Ачинском достигло 30
В результате двух серий взрывов на военном складе под Ачинском в Красноярском крае пострадали 30 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Обновлено в 04:31
Экономика
Bloomberg: Трамп виноват в том, что российская экономика не растет
Фото: iStock Прогнозы Кремля о том, что российская экономика ускорит рост во второй половине года, вряд ли сбудутся, сообщает Bloomberg: в условиях торговой войны между США и Китаем международный спрос на сырьевые товары падает.
Обновлено 09 августа в 08:00
Наука
Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант
"Оззи действительно генетический мутант", — написал Салливан в своем исследовании влияния ДНК на поведение человека.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Электромобиль Tesla взорвался после ДТП на МКАД
Три человека пострадали в результате ДТП с участием автомобиля Tesla на юге Москвы. Авария произошла вечером в субботу, 10 августа.
Обновлено в 06:01
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Политика
Путин прокатился на мотоцикле на байк-шоу в Севастополе
Путин появился в черной кожаной куртке на мотоцикле "Урал".
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие
Эксперт напомнил о шутке Рейгана про бомбардировки СССР в 1984 году
Шутка о бомбардировке Советского Союза, произнесенная 40-м президентом США Рональдом Рейганом в 1984 году, была не просто шалостью, а скорее выдержкой из американских сценариев по развалу СССР, считает экс-начальник международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковника Леонид Ивашов, служивший в те годы в центральном аппарате Минобороны СССР.
Обновлено в 05:34
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Общество
Эксперты назвали последствия ежедневного употребления кофе
Ученые рассказали о положительных и негативных последствиях употребления кофе каждый день.
Обновлено в 03:44
Волейбол
Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020
Мужская сборная России по волейболу завоевала право выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио, выиграв отборочную группу Е.
Обновлено в 14:06
Происшествия
Обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Москве признал вину
Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок, являющийся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, признал свою вину.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин крестили сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин крестили сына Сегодня Анастасия Шубская поделилась в своем микроблоге радостной новостью: она наконец-то провели обряд крещения сына.
Обновлено в 11:50
Футбол
Болельщики «ПСЖ» оскорбляют Неймара на матче с «Нимом»
Болельщики "Пари Сен-Жермена" выкрикивают оскорбления в адрес форварда команды Неймара на матче чемпионата Франции по футболу с "Нимом", сообщает L'Equipe.
Обновлено в 15:48
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Политика
В Госдуме не исключили применения против РФ климатического оружия
Депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев заявил, что плохие погодные условия в стране могли быть спровоцированы климатическим оружием.
Обновлено вчера в 02:41
Политика
Украинцы просят Зеленского сделать доллар национальной валютой
На сайте украинского лидера Владимира Зеленского 7 августа зарегистрирована петиция с просьбой провести в стране денежную реформу, сделав доллар национальной валютой, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 08:19
Армия и оружие
В Турции сообщили об интересе Анкары к российским Су-35
Если военные одобрят перспективы закупок Су-35, то Анкара начнет официальные переговоры с «Рособоронэкспортом», говорится в материале.
Обновлено в 15:15
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
"Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).
Обновлено в 08:54
Экономика
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости На рынке коммерческой недвижимости бум гастрономических арендаторов: рестораны и кафе занимают все больше помещений стрит-ритейла и активно размещаются в торговых центрах.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Авто
Ford представил новое издание для внедорожника Expedition
Прошло два года с тех пор, как мы в последний раз видели версию King Ranch на самом большом внедорожнике компании Ford – речь идет о модели Expedition.
Обновлено в 13:59