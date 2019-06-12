На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с ГолуновымYA62.ru вчера в 08:38

На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.

На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым

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