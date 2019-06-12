Общество

На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с ГолуновымYA62.ru вчера в 08:38

На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
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Журналистка объяснила, зачем пришла в Кремль в футболке «Я/Мы Иван Голунов»

Ведомостивчера в 13:11

Дочь известного пианиста Луганского пришла сегодня на приём в Кремль в футболке в поддержку журналиста Ивана Голунова

Эхо Москвывчера в 12:02

«Грандиозный шанс показать Владимиру Владимировичу». Девушка, которая пришла на кремлевский прием с принтом «Я/Мы Иван Голунов», раскрыла подробности

Фонтанка.Рувчера в 11:47

На вручение наград в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»

РБКвчера в 10:46

На церемонию в Кремль пришла девушка в майке «Я/Мы Иван Голунов»

Московский Комсомолецвчера в 08:49

На церемонию в Кремле пришла девушка в майке «Я/Мы Иван Голунов»

Дождьвчера в 08:30

Журналистка пришла на приём в Кремле в футболке в поддержку Голунова

Говорит Москвавчера в 11:20
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Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Обновлено вчера в 10:58
Происшествия

МВД предложило новый способ определения пьяных водителей

МВД предлагает сделать положительный результат этих 2-х анализов достаточной причиной для направления водителя на медицинское освидетельствование.
Обновлено в 00:34
Общество

После сериала «Чернобыль» обнаружен новый вид беспощадных мутантов

Как сообщают мировые СМИ, в город-призрак Припять, куда раньше приезжали в основном фанаты сталкерных игр и искатели гигантских крыс, потянулись самые жуткие мутанты нашего времени.
Обновлено в 01:00
Политика

И. о. главы СБУ оправдался за российское гражданство жены

Исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов дал объяснения относительно российского гражданства, которое имеет его жена Оксана.
Обновлено вчера в 19:31
Кино

Disney переснимет мультсериал про Чипа и Дейла

The Walt Disney Company снимет ремейк культового мультипликационного сериала "Чип и Дейл спешат на помощь" для своего потокового сервиса Disney + .
Обновлено вчера в 14:10
Хоккей

«Сент-Луис» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли

Обновлено вчера в 23:52
Политика

Украине грозит трибунал ООН из-за инцидента в Керченском проливе

Прошлогодний инцидент в Керченском проливе дорого обойдется Украине. Москва может подать иск к Киеву в Международный суд ООН.
Обновлено в 01:17
Политика

Путин заявил о неизбежности восстановления отношений с Украиной

«Думаю, оно сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в решении проблем внутри страны», — сказал Путин.
Обновлено вчера в 18:51
Шоу-бизнес

Рэпер Гуф намекнул, что собирается жениться

Айза Анохина и рэпер Гуф с сыном Для Алексея Долматова новый брак станет вторым по счету.
Обновлено вчера в 17:35
Шоу-бизнес

Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову

Обновлено вчера в 18:47
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Обновлено вчера в 22:39
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

Обновлено вчера в 09:10
Политика

Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено вчера в 13:20
Политика

Путин обещал поддержать Додона в борьбе с «узурпаторами» в Молдавии

Президент России считает, что проделанная Додоном и его партнерами по коалиции работа — шаг в сторону строительства цивилизованного и современного государства.
Обновлено в 00:39
Общество

В Роскачестве рассказали, как приготовить хорошую окрошку

В Рокачестве рассказали, как правильно выбрать хорошие ингредиенты для окрошки и дали рецепты приготовления этого супа.
Обновлено в 01:00
Гаджеты

Astra Linux поставят на смартфоны

Устройства с новой отечественной мобильной ОС поступят в продажу В сентябре в России планируют выпустить в продажу первые коммерческие смартфоны и планшеты на отечественной операционной системе Astra Linux.
Обновлено вчера в 18:02
Авто

Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде

Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено вчера в 10:58
Кино

Кадры со съемок «Ведьмака» попали в Сеть

В сети появились кадры со съемок сериала "Ведьмак" от Netflix.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

Корреспондент «Газеты.Ru» задержан на акции в центре Москвы

Корреспондент "Газеты.Ru" Павел Воронков задержан при освещении несанкционированной акции в центре Москвы.
Обновлено вчера в 07:55
Экономика

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова показал фотографии вышедшего из комы продюсера

Сын Бари Алибасова показал встревоженным поклонникам фотографии вышедшего из 5-дневной комы продюсера.
Обновлено 11 июня в 07:29
Здоровье

Диетологи рассказали, недостаток какого витамина мешает похудению

Обновлено в 00:40
Экономика

Детское питание может попасть в список социально значимых товаров

Депутат Госдумы Василий Власов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой внести детское питание в перечень социально значимых товаров первой необходимости, в отношении которых можно устанавливать предельно допустимые цены.
Обновлено вчера в 22:14
Авто

Паркетник Haval F7 сбросит в цене 220 тысяч рублей

Обновлено в 00:19
Происшествия

В Екатеринбурге покончил с собой полковник МВД из Москвы

В екатеринбургской гостинице Marins Park Hotel покончил с собой полковник полиции, который прибыл в город для проведения инспекторской проверки в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия

Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности

Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено 11 июня в 10:33
Авто

Названы 10 подержанных автомобилей, которые сильно теряют в цене

Обновлено вчера в 14:48
Общество

Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов

Россияне в случае выигрыша в лотерею миллиона долларов в первую очередь хотели бы вложить эти деньги в обучение, потратить их на медицинские расходы или на покупку машины или недвижимости, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

Неизвестные облили иномарку новосибирца кислотой

Обновлено вчера в 23:12
Общество

Марина Ярдаева о ЕГЭ и о том, почему мы не учим детей думать

Система ЕГЭ много кого кормит, и эти много кто заинтересованы длить этот абсурд бесконечно.
Обновлено в 01:31
Как работают Яндекс.Новости?
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