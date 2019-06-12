Общество
На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с ГолуновымYA62.ru вчера в 08:38
На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
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Экономика
Более половины россиян начали закупаться только по акциям
50,6 процентов россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено вчера в 20:44
Экономика
Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян, пишут СМИ
Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки счетов россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с такими действиями.
Обновлено вчера в 20:36
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
Ученые обнаружили, что в кратере Эйткен расположена гигантская аномалия, связанная с залежами тяжелого металла.
Обновлено 11 июня в 04:21
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 23:16
Футбол
«Спартак» купит форварда «Ромы» Понсе
22-летний футболист принадлежит «Роме», которая купила Понсе у «Ньюэллс Бойс» в 2016 году.
Обновлено вчера в 14:03
Шоу-бизнес
Елена Корикова показала фигуру в бикини
Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.
Обновлено вчера в 11:23
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Андрей Березной, МТС: «Мы обладаем технологиями, которые способны вывести бизнес наших клиентов на новый уровень»
Андрей Березной: – Малый бизнес тоже использует "большие данные", но в микроформате.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
На Урал придут летние заморозки
По сообщениям Гидрометцентра, на Урале в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, похолодание, в отдельных районах возможны даже заморозки.
Обновлено вчера в 13:01
Общество
Россияне назвали любимые мультфильмы
Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:08
Технологии
Mail.ru Group и «Ростелеком» оцифруют школу
Совместное предприятие сфокусируется на разработке информационных продуктов для модернизации образовательного процесса в школах, включая дневники и коммуникационные сервисы для учителей, родителей и учеников, уточнили в Mail.ru Group.
Обновлено вчера в 18:02
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о российском «оружии конца света»
Немецкий журнал Stern назвал российскую противоракету ПРС-1М оружием конца света.
Обновлено вчера в 14:55
Общество
Длина волос победительницы почти 1,5 метра: в Екатеринбурге выбрали девушку с самой шикарной косой
Сегодня в ТРЦ «Академический» определили обладательниц лучших на Урале кос. Там прошел конкурс «Уральская краса, длинная коса — 2019».
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Депутат Рады объяснил необходимость диалога с Москвой
Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич призвал Киев начать диалог с Москвой для достижения мира и улучшения качества жизни в стране.
Обновлено вчера в 23:20
Гаджеты
Astra Linux поставят на смартфоны
Устройства с новой отечественной мобильной ОС поступят в продажу В сентябре в России планируют выпустить в продажу первые коммерческие смартфоны и планшеты на отечественной операционной системе Astra Linux.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Полиция признала слова «Иван Голунов» антиправительственным лозунгом
В документе, который написал участковый в звании старший лейтенант, говорится, что гражданка «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».
Обновлено вчера в 13:23
Гаджеты
Xiaomi в Европе представила свои копии Redmi K20 и K20 Pro
Китайская компания для Европы решила не использовать имена Redmi K20 и K20 Pro, так как бренд Mi более престижный, чем Redmi.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Парубий подписал закон об импичменте президента
Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.
Обновлено вчера в 10:40
Политика
Вика Цыганова заявила, что будет баллотироваться в Госдуму
Российская певица, актриса и композитор Вика Цыганова прокомментировала появившуюся накануне в СМИ информацию, что она намеревается вернуться на свою малую родину, в Комсомольск-на-Амуре, и баллотироваться в депутаты Государственной думы РФ следующего созыва.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено 11 июня в 10:33
Политика
Трамп предупредил о возможных санкциях против «Северного потока — 2»
По мнению главы государства, США "защищают" Германию от России, предпринимая попытки заблокировать строительство "Северного потока — 2". Как отметил Трамп, Москва "получает миллиарды и миллиарды" от Берлина.
Обновлено вчера в 14:45
Экономика
Бункеровщики топлива не хотят оплачивать потенциальную ликвидацию разливов
Бункеровщики топлива не хотят оплачивать потенциальную ликвидацию разливов Правительство может отменить для компаний—бункеровщиков топлива обязанность платить государственной «Морспасслужбе» только лишь за ее готовность ликвидировать возможные разливы нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 18:02
Общество
Жителям Колымы разрешили ловить по две горбуши
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Пользователи соцсетей раскритиковали Кадырова за угрозы комментаторам
Обновлено вчера в 10:03
Космос
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в Калифорнии
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии с тремя канадскими спутниками RADARSAT Constellation, трансляцию запуска ведет компания SpaceX.
Обновлено вчера в 10:39
Экономика
Однокурсник Мазепина выкупит 10% «Уралкалия» у Сбербанка
Кипрская Rinsoco Trading Дмитрия Лобяка (однокурсника совладельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина) планирует в ближайшее время объявить о выкупе 10,18% акций «Уралкалия» у «дочки» Сбербанка «Сбербанк Инвестиции».
Обновлено в 00:00
Происшествия
В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей
Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 05:27
Политика
Путин заявил о неизбежности восстановления отношений с Украиной
«Думаю, оно сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в решении проблем внутри страны», — сказал Путин.
Обновлено вчера в 18:51
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 16:06
Общество
Украденные в Хакасии киловатт-часы тянут на 342 миллиона
Как отмечают в хакасском филиале, именно представители малого и среднего бизнеса, которые подключены к распределительным сетям 0,4 - 10 киловатт-часов, чаще всего грешат безучетным потреблением энергии.
Обновлено вчера в 22:13