Общество

На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с ГолуновымYA62.ru 08:38

На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
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Журналистка объяснила, зачем пришла в Кремль в футболке «Я/Мы Иван Голунов»

Ведомости13:11

Дочь известного пианиста Луганского пришла сегодня на приём в Кремль в футболке в поддержку журналиста Ивана Голунова

Эхо Москвы12:02

На церемонию в Кремле пришла девушка в майке «Я/Мы Иван Голунов»

Дождь08:30

На вручение наград в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»

РБК10:46

На церемонию в Кремль пришла девушка в майке «Я/Мы Иван Голунов»

Московский Комсомолец08:49

«Грандиозный шанс показать Владимиру Владимировичу». Девушка, которая пришла на кремлевский прием с принтом «Я/Мы Иван Голунов», раскрыла подробности

Фонтанка.Ру11:47

Журналистка пришла на приём в Кремле в футболке в поддержку Голунова

Говорит Москва11:20
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 17:59, Ашберн
Происшествия

Вратарь сборной России объяснил скандал во Внуково

Вратарь российской сборной Андрей Лунев прокомментировал скандал во Внуково.
Обновлено в 17:00
Политика

Певица Вика Цыганова намерена баллотироваться в Госдуму

Обновлено в 16:20
Шоу-бизнес

День России Галкин встретил вместе с детьми

Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram очередным роликом с детьми. Пятилетние Лиза и Гарри резвились на бескрайнем поле.
Обновлено в 13:12
Политика

Трамп предупредил Германию о санкциях против «Северного потока-2»

США рассматривают возможность ввести санкции для блокировки строительства газопровода «Северный поток-2», заявил президент Дональд Трамп по итогам встречи с главой Польши Анджеем Дудой.
Обновлено в 15:58
Происшествия

Сторонники ПЦУ захватили церковный дом УПЦ

Сторонники "новой украинской церкви" (ПЦУ) захватили церковный дом Свято-Успенского прихода УПЦ в селе Погребы Броварского района Киевской области.
Обновлено в 13:15
Футбол

Мадридский «Реал» объявил о переходе Менди из «Лиона»

Левый защитник "Лиона" Ферлан Менди продолжит карьеру в чемпионате Испании, 24-летний француз подписал контракт с мадридским "Реалом", рассчитанный на шесть лет – до 30 июня 2025 года.
Обновлено в 16:10
Политика

Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено в 16:06
Происшествия

МВД прекращает уголовное преследование журналиста Ивана Голунова

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращается «в связи с недоказанностью его вины».
Обновлено вчера в 10:19
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева «вернулась» к Оскару Кучере

Обновлено в 16:44
Политика

Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан

Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан. Это подтвердили в пресс-службе правительства.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие

В ДНР опровергли продвижение ВСУ к Донецку

Обновлено в 12:34
Армия и оружие

НАТО поддержал увеличение военного присутствия США в Польше

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в твиттере прокомментировал увеличение военного присутствия США в Польше.
Обновлено в 17:08
Футбол

Форвард «Зенита» Дриусси может перейти в «Рому»

Обновлено в 11:20
Политика

Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму

«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
Обновлено в 09:54
Здоровье

У женщины с раком мозга был обнаружен ленточный червь

По сведениям CNN, у женщины с раком мозга обнаружили ленточного червя, который появился в результате последствия второго заболевания.
Обновлено в 05:39
Гаджеты

Опубликованы качественные изображения Xiaomi Mi Band 4

Обновлено 10 июня в 16:45
Происшествия

В Абхазии восстановили подачу электричества

"Подача электроэнергии по всей территории страны восстановлена", - заявили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".
Обновлено в 16:49
Футбол

Защитник «Краснодара» Назаров будет отдан в аренду в «Теплице»

Обновлено в 14:22
Происшествия

Полиция сообщила о более 200 задержанных на акции в Москве

"За совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 КоАП РФ, задержано более 200 человек", - сообщили в ведомстве, добавив, что задержанных вывозят в территориальные подразделения полиции для разбирательства.
Обновлено в 09:20
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

Обновлено в 09:10
Общество

Выпускники сдадут 13 июня ЕГЭ по биологии и информатике

Выпускники школ напишут в четверг единые государственные экзамены (ЕГЭ) по биологии и информатике, которые завершат основные сроки сдачи.
Обновлено в 17:06
Кино

Фильм «Люди в черном 4» получил рейтинг «гнилой»

Западные кинокритики разгромили фантастический фильм "Люди в черном 4: Интернэшнл".
Обновлено в 17:04
Политика

Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес

Рэпер Гуф опубликовал фото в костюме и намекнул на свадьбу

Рэпер Гуф на своей странице в соцсети Instagram опубликовал снимок в черном костюме и написал под ним: «Она сказала да».
Обновлено в 17:53
Футбол

СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак»

Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 14:48
Футбол

Агент Де Лигта прилетел в Париж для переговоров с «ПСЖ»

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, агент 19-летнего футболиста Мино Райола прилетел в столицу Франции для переговоров по деталям контракта голландского игрока.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой

Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому

Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.
Обновлено в 15:50
Финансы

Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:35
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Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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