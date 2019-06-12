Общество
На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с ГолуновымYA62.ru 08:38
На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
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Вратарь сборной России объяснил скандал во Внуково
Вратарь российской сборной Андрей Лунев прокомментировал скандал во Внуково.
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Певица Вика Цыганова намерена баллотироваться в Госдуму
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Трамп предупредил Германию о санкциях против «Северного потока-2»
США рассматривают возможность ввести санкции для блокировки строительства газопровода «Северный поток-2», заявил президент Дональд Трамп по итогам встречи с главой Польши Анджеем Дудой.
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Происшествия
Сторонники ПЦУ захватили церковный дом УПЦ
Сторонники "новой украинской церкви" (ПЦУ) захватили церковный дом Свято-Успенского прихода УПЦ в селе Погребы Броварского района Киевской области.
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Мадридский «Реал» объявил о переходе Менди из «Лиона»
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Обновлено в 16:10
Политика
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МВД прекращает уголовное преследование журналиста Ивана Голунова
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Обновлено вчера в 10:19
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Лера Кудрявцева «вернулась» к Оскару Кучере
Обновлено в 16:44
Политика
Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан
Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан. Это подтвердили в пресс-службе правительства.
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Армия и оружие
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Обновлено в 12:34
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НАТО поддержал увеличение военного присутствия США в Польше
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в твиттере прокомментировал увеличение военного присутствия США в Польше.
Обновлено в 17:08
Футбол
Форвард «Зенита» Дриусси может перейти в «Рому»
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Политика
Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму
«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
Обновлено в 09:54
Здоровье
У женщины с раком мозга был обнаружен ленточный червь
По сведениям CNN, у женщины с раком мозга обнаружили ленточного червя, который появился в результате последствия второго заболевания.
Обновлено в 05:39
Гаджеты
Опубликованы качественные изображения Xiaomi Mi Band 4
Обновлено 10 июня в 16:45
Происшествия
В Абхазии восстановили подачу электричества
"Подача электроэнергии по всей территории страны восстановлена", - заявили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".
Обновлено в 16:49
Футбол
Защитник «Краснодара» Назаров будет отдан в аренду в «Теплице»
Обновлено в 14:22
Происшествия
Полиция сообщила о более 200 задержанных на акции в Москве
"За совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 КоАП РФ, задержано более 200 человек", - сообщили в ведомстве, добавив, что задержанных вывозят в территориальные подразделения полиции для разбирательства.
Обновлено в 09:20
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
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Выпускники сдадут 13 июня ЕГЭ по биологии и информатике
Выпускники школ напишут в четверг единые государственные экзамены (ЕГЭ) по биологии и информатике, которые завершат основные сроки сдачи.
Обновлено в 17:06
Кино
Фильм «Люди в черном 4» получил рейтинг «гнилой»
Западные кинокритики разгромили фантастический фильм "Люди в черном 4: Интернэшнл".
Обновлено в 17:04
Политика
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф опубликовал фото в костюме и намекнул на свадьбу
Рэпер Гуф на своей странице в соцсети Instagram опубликовал снимок в черном костюме и написал под ним: «Она сказала да».
Обновлено в 17:53
Футбол
СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак»
Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
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Футбол
Агент Де Лигта прилетел в Париж для переговоров с «ПСЖ»
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, агент 19-летнего футболиста Мино Райола прилетел в столицу Франции для переговоров по деталям контракта голландского игрока.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия
Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому
Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.
Обновлено в 15:50
Финансы
Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:35