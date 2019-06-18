На торгах рубль слабеет к евро и долларуДеловое.ТВ вчера в 07:00

Аналитики информационного центра "Альпари" прогнозируют, что завтра диапазон для доллара составит от 63,7 до 65 рублей, для европейской валюты – от 71,4 до 72,9 рублей. С учетом инфляции за апрель 2019 года эффективный курс рубля увеличился на 1,4% к евро и доллару.

На торгах рубль слабеет к евро и доллару

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