Финансы
На торгах рубль слабеет к евро и долларуДеловое.ТВ вчера в 07:00
Аналитики информационного центра "Альпари" прогнозируют, что завтра диапазон для доллара составит от 63,7 до 65 рублей, для европейской валюты – от 71,4 до 72,9 рублей. С учетом инфляции за апрель 2019 года эффективный курс рубля увеличился на 1,4% к евро и доллару.
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Евро опустился ниже 72 рублей впервые с 23 мая на ожидании смягчения политики ЕЦБ
Интерфаксвчера в 04:48
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