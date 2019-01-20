Энергетика
На торгах цены на нефть пошли внизКрасная весна 01:47
Нефть марки Brent торгуется у отметки в 60,93 долларов за баррель — падение на 0,34%, следует из данных, приведенных 24 января на ресурсах Лондонской межконтинентальной биржи (ICE). Фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,36%, составив $52,43 за баррель.
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