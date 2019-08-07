Происшествия
На территории села в Ингушетии введен режим КТОКоммерсантъ 00:41
ФСБ России по Ингушетии ввела режим контртеррористической операции (КТО) в селе Вознесеновское Малгобекского района.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 01:58, Вашингтон
Политика
Китай анонсировал ответ на размещение ракет США в Азии
МИД Китая заявил, что США ждут ответные меры в случае, если Вашингтон решится на размещение своих ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено вчера в 05:27
Политика
Япония не приняла протест МИД России по вопросу Южных Курил
Ранее МИД России вручил японскому послу ноту протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 01:38
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Армия и оружие
Российские самолеты разведали границы США и Канады
Российские самолеты совершили 13-часовой беспосадочный полет вдоль границ США и Канады.
Обновлено вчера в 10:25
Культура
Уральский медиаменеджер претендует на пост руководителя в МТС
Медиаменеджер из Екатеринбурга, экс-директор телеканала ТНТ Игорь Мишин может возглавить новое подразделение сотового оператора МТС.
Обновлено в 00:19
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Саратовом
Три человека погибли после столкновения легкового автомобиля с большегрузом под Саратовым.
Обновлено в 01:38
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Общество
Работодатели рассказали, что привлекает их внимание на собеседовании
Большинство работодателей в первую очередь привлекает внимание внешний вид кандидата, затем его пунктуальность и только потом соответствие соискателя реальным требованиям.
Обновлено в 01:29
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны, устарели, посетовал политик.
Обновлено в 00:48
Политика
В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
Обновлено в 01:30
Здоровье
О многих болезнях может сказать шум в ушах
В ушной раковине может образоваться пробка или попасть мелкие предметы. Заболевания сосудов также оказывают влияние на шум в ушах.
Обновлено вчера в 09:08
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
Обновлено вчера в 18:26
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено 05 августа в 15:11
Экономика
Волатильность рубля выросла после новых санкций США
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что не прогнозирует серьезных изменений курса рубля в предстоящем году в том случае, если на Россию не наложат новые сильные санкции.
Обновлено в 00:14
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Украина намерена закупить поршневые штурмовики EMB-314 Super Tucano
Сообщается, что главком украинских ВВС совершил полет на самолете А-29 (EMB-314 Super Tucano) из состава 3-й эскадрильи 3-й авиационной группы ВВС Бразилии на авиабазе Кампо-Гранде.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
В аэропорту Черногории повредили российский Boeing
Ведомство выяснило, что перевозчик задержал рейс 4 августа по причине повреждения воздушного судна Boeing 737-800 наземными службами аэропорта Тиват (Черногория), говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 01:15
Общество
Стали известны основные причины незанятости в России
В Росстате назвали основные причины незанятости населения в стране.
Обновлено в 00:31
Происшествия
В России ужесточено наказание за непропуск машины «Скорой помощи»
В России вступили в силу законы, которые существенно ужесточают ответственность за отказ от пропуска автомобиля «Скорой помощи» на дороге.
Обновлено вчера в 03:20
Интернет
Microsoft сообщил о кибератаках российских хакеров
Microsoft сообщил о незаконных кибератаках Fancy Bear.Первые атаки преступной группы были зафиксированы командой Microsoft еще в апреле.
Обновлено вчера в 07:53
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40
Кино
Книга рецептов блюд из «Звездных войн» выйдет в ноябре
Кулинарная книга с рецептами блюд из "Звездных войн" выйдет в ноябре 2019 года. Об этом сообщается на сайте издательства Insight Editions.
Обновлено вчера в 12:30
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено вчера в 10:17
Футбол
Шаронов: Вижу, что меня хотят столкнуть лбами с Бердыевым
Наставник «Рубина» Роман Шаронов стал героем выпуска ютуб-проекта Евгения Савина «КраСава».
Обновлено вчера в 13:20
Здоровье
Тысячи жителей Владимирской области могут остаться без медпомощи
Тысячи жителей Владимирской области могут остаться без возможности получить самую элементарную медицинскую помощь.
Обновлено в 01:36
Общество
Роскачество нашло в сухих завтраках слишком много сахара
Более половины проверенных Роскачеством шоколадных шариков для завтрака содержат сахара вдвое больше рекомендуемой суточной нормы.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Район в Алеппо восстанавливают за счет продукции с местного завода
Обновлено вчера в 22:19