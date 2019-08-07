Происшествия

На территории села в Ингушетии введен режим КТОКоммерсантъ 00:41

ФСБ России по Ингушетии ввела режим контртеррористической операции (КТО) в селе Вознесеновское Малгобекского района.
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В ингушском селе ввели режим контртеррористической операции

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На территории села в Ингушетии введен режим КТО

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