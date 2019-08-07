ФСБ России по Ингушетии ввела режим контртеррористической операции (КТО) в селе Вознесеновское Малгобекского района.

На территории села в Ингушетии введен режим КТО

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