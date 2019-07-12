Политика

На телеканале «Россия 1» состоялся телемост между Москвой и КиевомРИА Новости 13:32

На телеканале "Россия 1" состоялся первый за несколько лет телемост между Россией и Украиной "Надо поговорить". Деятели культуры, спорта, науки и обычные люди из двух стран обсудили, что их объединяет. Ведущими были Мария Ситтель и Андрей Малахов.
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«Россия 1» провела с Украиной телемост «Надо поговорить»

Газета.Ru16:21

Участники телемоста обсудили общие черты России и Украины

News.ru14:10

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Комсомольская правда13:01

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ТАСС13:28

На канале «Россия 1» прошёл «неполитический» телемост с участием украинцев

RT на русском13:49

На телеканале «Россия 1» состоялся телемост между Москвой и Киевом

РИА Новости13:32

«Россия 1» проведет «неполитический» телемост с Украиной по скайпу

Интерфаксвчера в 11:08
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