Кино

На телеканале HBO начался показ финального сезона «Игры престолов»Росбалт вчера в 22:14

На телеканале HBO ночью понедельника (в воскресенье вечером по времени Восточного побережья США) началась трансляция восьмого, заключительного сезона сериала «Игра престолов».
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Первая серия восьмого сезона «Игры престолов» собрала в США 17,4 млн просмотров

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