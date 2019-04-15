Кино
На телеканале HBO начался показ финального сезона «Игры престолов»Росбалт вчера в 22:14
На телеканале HBO ночью понедельника (в воскресенье вечером по времени Восточного побережья США) началась трансляция восьмого, заключительного сезона сериала «Игра престолов».
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Общество
Правительство отказалось от видеофиксации техосмотра
Ранее документ предусматривал обязательную фиксации на фото и видео процедуры техосмотра, чтобы помешать выдачи «серых» диагностических карт.
Обновлено в 10:39
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Обновлено в 14:28
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован
Пожарные взяли под контроль пожар в соборе Парижской Богоматери, сообщает Le Parisien.
Обновлено в 21:13
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Политика
Эксперт рассказал, что может грозить Ассанжу в случае экстрадиции в Швецию
Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу может грозить около двух лет тюрьмы в случае экстрадиции в Швецию, полагает шведский юрист, профессор и директор Стокгольмского центра международного права Пол Вранге (Pal Wrange).
Обновлено в 20:20
Общество
При СахГУ создадут центр для вливания региональных денег в развитие вуза
Сахалинский государственный университет (СахГУ) должен войти в число опорных вузов страны, что увеличит его статут и позволит получить больше федеральных денег для финансирования образовательных программ и бюджетных мест.
Обновлено в 21:18
Общество
Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно
"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
Обновлено в 15:16
Экономика
Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе
Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли
В первом периоде 1/8 финала Кубка Стэнли между "Каролина Харрикейнз" и "Вашингтон Кэпиталз" произошла драка с участием двух российских хоккеистов.
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
Ракетный крейсер «Варяг» провел учебные стрельбы в Японском море
Как сообщает пресс-служба ТОФ, крейсер "Варяг" отработал ведение боевых действий одиночным кораблем в море.
Обновлено в 20:14
Наука
В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью
Обновлено вчера в 17:01
Финансы
Ставки по ипотеке могут опуститься ниже 10% во второй половине года
Ипотечные кредиты могут стать дешевле уже во второй половине 2019 года.
Обновлено в 11:06
Музыка
Марк Ронсон выпустит альбом с красивыми девушками
Марк Ронсон анонсировал выход своего нового альбома "Late NightFeelings".
Обновлено вчера в 06:10
Общество
Шведская журналистка признала русский язык непостижимым
Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Наука
Российские археологи нашли уникальную могилу римского периода в Египте
Российские археологи во время проведения раскопок в оазисе эль-Фаюм нашли уникальную могилу римского периода на территории Среднего Египта.
Обновлено в 21:14
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»
Обновлено в 15:28
Происшествия
Семья французских миллиардеров Пино выделит €100 млн на восстановление Нотр-Дама
Семейство французских бизнесменов-миллиардеров Пино выделит €100 млн на реконструкцию собора Парижской Богоматери, который пострадал в результате вспыхнувшего в нем пожара.
Обновлено в 19:56
Происшествия
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Обновлено в 18:36
Экономика
В России создадут семь новых территорий опережающего развития
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:39
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Общество
В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц
Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери
Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено в 17:01
Экономика
«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США
Компания "Русал" договорилась с производителем алюминиевых сплавов Braidy Industries (США) о совместном строительстве завода по производству алюминиевого проката для автомобильной промышленности, свидетельствует сообщение на официальном сайте компании.
Обновлено в 01:32
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 07:54
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 16:00
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Экономика
«Газпрому» придется решать проблему транзита без «Северного потока-2»
«Газпрому» придется решать проблему транзита без «Северного потока-2» Решение Дании затянуть выдачу разрешения на прокладку «Северного потока-2», видимо, вынудит «Газпром» согласиться на прокачку через Украину существенно больших объемов газа, чем он исходно планировал.
Обновлено в 16:24
Политика
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Политика
Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов
Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
Обновлено в 11:48