Происшествия

На телеканал «Дождь» пришли с налоговой проверкойURA.Ru 09:23

Налоговая инспекция проводит проверку телеканала «Дождь». Об этом сообщила совладелец и генеральный директор канала Наталья Синдеева. «Сегодня налоговая инспекция попросила у нас документы», — написала она на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
Ранее Наталья Синдеева на своей странице в Facebook
 сообщила, что налоговая намерена проверить доходы и расходы «Дождя», а также факт уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годах.
Коммерсантъ09:21

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На телеканал «Дождь» пришли с налоговой проверкой

URA.Ru09:23

Гендиректор «Дождя» назвала возможную причину налоговой проверки телеканала

News.ru12:04

Налоговики начали проверку «Дождя» после трансляции московской протестной акции

Фонтанка.Ру09:30

Налоговая решила проверить телеканал «Дождь»

Lenta.ru09:40

На «Дождь» пришла внеплановая налоговая проверка. В день протестов 27 июля канал сделал эфир бесплатным и объявил краудфандинг

Новая газета09:26

Гендиректор «Дождя» связала налоговые проверки канала с освещением протестов

Коммерсантъ09:21

Налоговики начали проверку «Дождя»

Ведомости08:11
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Технологии

В России запатентовано мультикалиберное модульное стрелковое оружие

Ранее «Профиль» писал, что в России создали новую систему управления стрелковым оружием.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес

Константин Богомолов сделал признание в любви Ксении Собчак

Режиссер Константин Богомолов признался в любовных чувствах к телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено в 15:32
Политика

Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая

"Торговые переговоры [с Китаем] продолжаются, и во время этих переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10% на оставшиеся товары и продукты, идущие в нашу страну из Китая, на сумму $300 млрд", - написал Трамп на своей странице в Twitter.
Обновлено в 14:37
Политика

Порошенко назвал себя автором минских соглашений

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что лично составлял текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:54
Политика

ЦИК рассматривает жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

ЦИК рассматривает жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 1 августа рабочая группа ЦИКа рассмотрела первые жалобы от незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму Юлии Серебрянской и Константина Лисицы.
Обновлено в 16:10
Политика

ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет

Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Наука

Ученые рассказали, как похудеть людям с «плохими» генами

Диетологи и медики с Тайваня изучили то, как различные виды спорта влияют на состояние здоровья людей, предрасположенных к ожирению, и "вычислили" пять наиболее эффективных способов похудания для них.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Власти Москвы согласовали 100-тысячный митинг в поддержку кандидатов в гордуму

Протесты из-за отказов в регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в столице с середины июля.
Обновлено в 15:08
Происшествия

В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских

В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО-Югре.
Обновлено в 15:42
Армия и оружие

Четыре страны НАТО прислали наблюдателей на армейские игры АрМИ-2019

Выступая на селекторном совещании, глава военного ведомства заявил, что четыре страны блока НАТО, а именно США, Франция, Турция и Словакия прислали своих наблюдателей на стартующие 3 августа международные армейские игры.
Обновлено в 06:56
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Политика

Жаров пообещал миллионные штрафы для иностранных СМИ

Роскомнадзор готовит поправки в закон о средствах массовой информации, которые позволят симметрично отвечать на действия иностранных регуляторов в сфере СМИ.
Обновлено в 12:48
Экономика

В России с августа возобновят выдачу образовательных кредитов

Образовательные кредиты в России начнут выдавать с 1 августа после двухлетнего перерыва.
Обновлено в 04:45
Футбол

«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы

Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Технологии

Кибермошенники стали использовать платную рекламу на YouTube

Кибермошенники стали использовать платную таргетированную рекламу на видеохостинге YouTube, направленную на российских пользователей.
Обновлено в 15:55
Общество

Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного

В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Экономика

В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах

С 31 июля у россиян появилось право на ипотечные каникулы. Соответствующий закон вступил в силу с сегодняшнего дня.
Обновлено вчера в 01:48
Происшествия

«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне

Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Театры

Театр на Малой Бронной переедет во «Дворец на Яузе» в январе

Обновлено в 09:39
Армия и оружие

Сирийские власти согласились на перемирие в Идлибе

Власти Сирии согласились при выполнении нескольких условий на прекращение огня в провинции Идлиб, сообщил источник.
Обновлено в 14:19
Происшествия

СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири

Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).
Обновлено в 11:41
Политика

Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Наука

Лед в замерзающих каплях оказался похож на губку

Китайские физики обнаружили, что лед в замерзающих каплях имеет пористую структуру, которая образуется из-за высвобождения пузырьков растворенного в воде газа.
Обновлено в 12:39
Общество

В Нидерландах запретили закрывать лицо

С 1 августа в Нидерландах вступил в силу закон, запрещающий носить элементы одежды, которые закрывают лицо. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Обновлено в 15:42
Шоу-бизнес

Селена Гомес оборвала общение с подругой, отдавшей ей свою почку

Донором почки для Гомес стала её давняя подруга, актриса Франсия Райса.
Обновлено в 05:36
Политика

Ляшко заявил об объединении с Кличко против «зелёной чумы»

Что касается действующего главы Киевской городской государственной администрации, то 24 июля Зеленский направил письменное обращение правительству страны с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении Кличко, поскольку в соответствии с Конституцией все главы областных госадминистраций обязаны сложить свои полномочия после избрания нового президента Украины.
Обновлено в 15:14
Баскетбол

Андре Драммонд не сыграет за сборную США на ЧМ-2019

Центровой «Детройта» Андре Драммонд не сыграет за сборную США на ЧМ-2019 в Китае.
Обновлено в 15:06
Политика

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири

"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:49
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
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Наталья Синдеева
Основатель, основной владелец и генеральный директор медиахолдинга «Дождь», в который входят телеканал «Дождь», интернет-издание Republic.ru и журнал «Большой город». Прежде - сооснователь и генеральный продюсер радиостанции «Серебряный дождь», учредитель антипремии «Серебряная калоша». Трижды лауреат премии «Медиа-Менеджер России», почётный академик Российской академии радио.
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