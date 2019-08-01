с чего всё началось

Налоговая инспекция проводит проверку телеканала «Дождь». Об этом сообщила совладелец и генеральный директор канала Наталья Синдеева. «Сегодня налоговая инспекция попросила у нас документы», — написала она на своей странице в Facebook.

На телеканал «Дождь» пришли с налоговой проверкой

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