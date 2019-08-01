с чего всё началось

Налоговая инспекция обратилась к телеканалу «Дождь» для проверки факта уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годы. Об этом в Facebook сообщила основатель и гендиректор медиахолдинга Наталья Синдеева. К посту она приложила копии документа, который поступил в редакцию.

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Происшествия В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.

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Происшествия Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.

Экономика Россия сократила разрыв между экспортом и импортом технологий В 2015 году были зафиксированы максимальный объем экспорта технологий ($1,65 млрд) и минимальный разрыв его с импортом, составлявшим $2,2 млрд.

Гаджеты Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Политика МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на Курилы Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.

Политика Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».

Политика Порошенко срывал обмен пленными между Украиной и Донбассом — Медведчук Экс-президент Украины Пётр Порошенко за время своего правления срывал попытки обмена пленными между Украиной и Донбассом, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 1 августа ресурс Podrobnosti.ua.

Общество Женщинам Саудовской Аравии разрешили путешествовать самостоятельно Ранее, чтобы поехать в другие страны, женщинам необходимо было получить разрешение опекунов мужского пола.

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Политика Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.

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Космос НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.

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Экономика «Газпром» на 71% завершил строительство «Северного потока – 2» В компании уточнили, что по дну Балтийского моря уложили уже 1739,4 км газопровода, что составляет около 71% от его общей протяженности.

Политика Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.

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