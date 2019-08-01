Происшествия
Налоговая решила проверить телеканал «Дождь»Lenta.ru вчера в 09:40
Налоговая инспекция обратилась к телеканалу «Дождь» для проверки факта уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годы. Об этом в Facebook сообщила основатель и гендиректор медиахолдинга Наталья Синдеева. К посту она приложила копии документа, который поступил в редакцию.
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с чего всё началось
Ранее Наталья Синдеева на своей странице в Facebook сообщила, что налоговая намерена проверить доходы и расходы «Дождя», а также факт уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годах.Коммерсантъвчера в 09:21
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Налоговики начали проверку «Дождя» после трансляции московской протестной акции
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