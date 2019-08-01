Происшествия

Налоговая решила проверить телеканал «Дождь»Lenta.ru вчера в 09:40

Налоговая инспекция обратилась к телеканалу «Дождь» для проверки факта уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годы. Об этом в Facebook сообщила основатель и гендиректор медиахолдинга Наталья Синдеева. К посту она приложила копии документа, который поступил в редакцию.
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с чего всё началось
Ранее Наталья Синдеева на своей странице в Facebook
 сообщила, что налоговая намерена проверить доходы и расходы «Дождя», а также факт уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годах.
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Наталья Синдеева
Основатель, основной владелец и генеральный директор медиахолдинга «Дождь», в который входят телеканал «Дождь», интернет-издание Republic.ru и журнал «Большой город». Прежде - сооснователь и генеральный продюсер радиостанции «Серебряный дождь», учредитель антипремии «Серебряная калоша». Трижды лауреат премии «Медиа-Менеджер России», почётный академик Российской академии радио.
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