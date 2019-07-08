На текущей неделе инвесторы будут внимательно следить за риторикой главы ФРС Джерома Пауэлла, который в рамках своего выступления в Конгрессе США может пролить свет на дальнейшие действия американского регулятора. Сегодня российские фондовые площадки завершили торги разнонаправленно.

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