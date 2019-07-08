Финансы
На текущей неделе инвесторы будут внимательно следить за риторикой главы ФРСFinam.Ru вчера в 14:00
На текущей неделе инвесторы будут внимательно следить за риторикой главы ФРС Джерома Пауэлла, который в рамках своего выступления в Конгрессе США может пролить свет на дальнейшие действия американского регулятора. Сегодня российские фондовые площадки завершили торги разнонаправленно.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:16, Ашберн
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Политика
Протестующие в Тбилиси не поделили место у парламента
Кроме участников акций протеста, возле парламента присутствуют полицейские.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Общество
Глушаков подал заявление на бывшую жену
Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Происшествия
ЕСПЧ присудил компенсацию жертве домашнего насилия в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро жертве домашнего насилия в России Валерии Володиной.
Обновлено в 06:53
Политика
В Госдуме обсудят запрет на импорт вина и воды из Грузии
Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопрос о прекращении поставок в страну грузинских вина и воды, а также о запрете на денежные переводы в Грузию.
Обновлено вчера в 07:50
Политика
Толстой заявил о готовившихся провокациях против России в ПАСЕ
После возвращения российской делегации прав в ПАСЕ против представителей России готовились провокации – «люди выстраивались с зеленкой», заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Обновлено в 08:11
Политика
Президент Грузии обратилась к властям России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге призвала власти России не поддаваться на провокации грузинских радикалов, сообщает «Грузия.информ».
Обновлено в 08:09
Энергетика
«Роснефть» снизила добычу из-за проблем с нефтепроводами «Транснефти»
"Роснефти" пришлось снизить добычу на "Юганскнефтегазе" в начале июля из-за сокращения приема нефти в систему нефтепроводов "Транснефти".
Обновлено в 08:00
Авто
Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq
На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
Гаджеты
Опубликованы подробные характеристики флагмана Samsung Galaxy Note10+
Источник опубликовал подробные характеристики смартфона Samsung Note 10+, дебют которого должен случиться 7 августа.
Обновлено в 00:56
Политика
Кремль сожалеет об отмене телемоста с Украиной
Идея украинского телеканала NewsOne провести телемост с каналом «Россия 1» была очень хорошей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:35
Футбол
Президент РПЛ объяснил законность трансфера Сутормина в «Зенит»
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил юридические моменты перехода полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит».
Обновлено в 07:03
Теннис
Серену Уильямс оштрафовали за порчу корта на Уимблдоне
Американская теннисистка Серена Уильямс оштрафована на $10 тыс. на Уимблдоне.
Обновлено в 07:30
Политика
Помощника полпреда президента обвиняют в передаче данных Польше
Как пишет Znak.com со ссылкой на два информированных источника, дело госизмене на помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева завели из-за передачи Польше информации с заседаний Совета безопасности.
Обновлено в 07:34
Общество
«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области
Синоптики объявили «желтый» уровень опасности из-за погодных условий в Москве и области.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми "Хороши-и-и !"
Обновлено вчера в 16:09
Здоровье
В Республике Алтай зафиксирован высокий уровень природной радиации
По данным республиканского Роспотребнадзора, в зданиях безопасный уровень радиации для человека не превышает 200 Бк/мз.
Обновлено вчера в 08:20
Общество
Парашютная улица снова переживает потоп
Парашютная улица скрылась под водой наряду со многими магистралями на севере Петербурга и прилегающих районах Ленобласти в результате ливня, который обрушился днем 9 июля.
Обновлено в 05:19
Общество
Протоиерей Смирнов призвал россиян к научному подходу в выборе супруга
В эфире телеканала "Спас" он призвал к научному подходу в выборе спутника жизни.
Обновлено в 05:37
Авто
Hyundai анонсировала новую модель для Европы
Компания Hyundai анонсировала премьеру новой модели, которая будет претендовать на лидерство в своём классе.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 03:43
Экономика
Молодежь охотнее всего инвестирует в облигации, сообщили в Сбербанке
Молодых инвесторов в возрасте от 18 до 25 лет интересуют серьезные финансовые инструменты, более 80% из них инвестируют в облигации, говорится в исследовании Сбербанка.
Обновлено в 04:43
Политика
Мэй защитила британского посла от нападок Трампа
Дональд Трамп заявил, что больше не будет иметь дело с послом Великобритании.
Обновлено в 04:43
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
В офисе «Красного и Белого» проходят обыски
В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14