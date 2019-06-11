Происшествия
В Махачкале произошел взрыв на танкереТАСС 01:48
В пресс-службе МЧС России отметили, что взрыв прозошел во время перекачки нефти. "В 04:38 мск поступила информация о том, что в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении", - сказали в ведомстве.
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Футбол
Мамаев рассчитывает выйти на свободу в День полиции
Обновлено в 02:08
Экономика
Amazon стал самым дорогим брендом
Онлайн-ритейлер потеснил Google и Apple в ежегодном рейтинге BrandZ Самым дорогим брендом нынешнего года, по версии компаний WPP и Kantar, стал Amazon — стоимость бренда онлайн-ритейлера за год выросла на 51% до $315,5 млрд.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Бари Алибасов пришел в сознание
Обновлено в 05:21
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
Игры
Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers
На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились ещё четыре фигуранта
В уголовном деле о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» появились четыре новых фигуранта.
Обновлено в 01:55
Игры
PC-версия Shenmue 3 стала эксклюзивом Epic Games Store
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
Экс-глава клиники Мешалкина заявил о рейдерском захвате
Уголовные дела в отношении Бойцовой и Караськова объединены в одно производство с делом замдиректора клиники Мешалкина Евгения Покушалова.
Обновлено в 05:49
Политика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Совет Федерации одобрил в ходе заседания закон об ужесточении ответственности за совершённые по вине пьяных водителей ДТП, повлёкшие смертельных исход.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара»
На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась забавная видеозапись, которая датирована 2017 годом.
Обновлено в 00:56
Политика
Патриарх Филарет заявил о непризнании им томоса об автокефалии ПЦУ
Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет, получивший после создания единой автокефальной церкви Украины (ПЦУ) титул почетного патриарха, заявил, что не признает выданного Вселенским (Константинопольским) патриархатом томоса об автокефалии.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату
Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Музыка
Лазарев отреагировал на сообщения о своей ссоре с Лободой
В СМИ сообщалось, что Лазарев за кулисами "нецензурно обругал Лободу", получившую премию в номинации "Лучшая певица года".
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Нью-Йорке в небоскреб врезался вертолет
Обновлено вчера в 15:31
Футбол
Директор «Енисея» Рубцов остается в клубе
На встрече учредителей и руководства "Енисея" было принято решение, что административный штаб во главе с директором Денисом Рубцовым продолжит работу в клубе, сообщает пресс-служба красноярцев.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в погроме в редакции «Сноба»
Полиция задержала подозреваемого в нападении на редакцию журнала «Сноб» и краже ноутбука. Это 24-летний житель ближнего зарубежья.
Обновлено в 05:38
Политика
Кремль отрицает установку закрыть дело Голунова до прямой линии Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что установки на закрытие дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова до проведения прямой линии с Владимиром Путиным 20 июня «нет и быть не может».
Обновлено в 05:56
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Общество
Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных через банкомат, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:46
Политика
Трамп пообещал Китаю новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на G20
Президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство введет дополнительные пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20, который состоится 28-29 июня в японской Осаке.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Додон отменил декрет о роспуске парламента Молдавии
"Декрет о роспуске парламента и объявлении досрочных выборов в парламент 6 сентября, подписанный Павлом Филипом, не соответствует конституционными нормам, поэтому сегодня я подписал указ об аннулировании этого декрета", - сказал Додон.
Обновлено в 04:22
Общество
Минприроды и Роспотребнадзор выступили против одноразовой посуды
Ограничение производства и продажи одноразовых пластиковых пакетов и посуды поддержали Минприроды и Роспотребнадзор, направив свои предложения о сокращении образования отходов экологической комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Обновлено в 04:28
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.
Обновлено вчера в 09:29
Футбол
Даниэле Де Росси продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе»
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Кузбассе в мусорном контейнере нашли мертвого младенца
Жители кузбасского города Тайга накануне вечером, 10 июня, во дворе дома на ул. Ключевая, 5 нашли труп новорождённого ребёнка.
Обновлено в 02:33
Политика
МИД России назвал условие выплаты задолженности в Совет Европы
В январе в Совете Европы заявили, что Россия должна погасить свою задолженность в €60 млн вне зависимости от того, решит она остаться в составе организации или нет.
Обновлено в 06:00