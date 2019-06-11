В Махачкале произошел взрыв на танкереТАСС 01:48

В пресс-службе МЧС России отметили, что взрыв прозошел во время перекачки нефти. "В 04:38 мск поступила информация о том, что в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении", - сказали в ведомстве.

В Махачкале произошел взрыв на танкере

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