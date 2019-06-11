Жертвами взрыва на танкере в Махачкале стали два человекаТелеканал 360° 02:19

Пострадавших, по данным МЧС, доставили в ожоговый центр Махачкалы. Для ликвидации последствий взрыва привлечены 57 человек и 5 единиц техники. Хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении танкера произошел в Махачкалинском морском торговом порту, когда с танкера перекачивали нефтепродукты.

Жертвами взрыва на танкере в Махачкале стали два человека

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