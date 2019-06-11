Происшествия
В Махачкале произошел взрыв на танкереТАСС 01:48
В пресс-службе МЧС России отметили, что взрыв прозошел во время перекачки нефти. "В 04:38 мск поступила информация о том, что в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении", - сказали в ведомстве.
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Общество
Роскачество проверило детские подгузники на безопасность
Детские подгузники не вызвали нареканий у сотрудников Роскачества.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
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Происшествия
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По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
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Происшествия
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В Сочи следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали две 16-летние девушки, сообщает 11 июня главное следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
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Документ имеется в распоряжении «Ленты.ру». Эксперты обнаружили, что общее число накруток голосов достигло 41 тысячи.
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В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
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Экономика
Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% банка «Восточный»
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Общество
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Обновлено вчера в 02:37
Общество
Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова
Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендов
Американский онлайн-ретейлер Amazon занял первую строчку в глобальном рейтинге самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100, 2019.
Обновлено в 04:19
Общество
С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу
Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.
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На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась забавная видеозапись, которая датирована 2017 годом.
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Туристам в Риме запретили гулять с голым торсом
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Футбол
Экс-футболист «Зенита» опроверг информацию о своей эвтаназии
Обновлено в 05:59
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Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.
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Наука
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Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.
Обновлено вчера в 06:53
Общество
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Обновлено в 06:02
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Сборная России сыграет с Кипром в красной форме
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В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.
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