Происшествия

В Махачкале произошел взрыв на танкереТАСС 01:48

В пресс-службе МЧС России отметили, что взрыв прозошел во время перекачки нефти. "В 04:38 мск поступила информация о том, что в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении", - сказали в ведомстве.
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Порт в Махачкале заработал после взрыва на танкере

РБК06:14

Площадь пожара на танкере в Махачкале составила 600 «квадратов»

РИА Новости07:21

В Махачкале потушили пожар на танкере

Интерфакс06:52

Обнаружено тело третьего погибшего в порту Махачкалы

Молодежь Дагестана06:49

Пожар после взрыва на танкере в Махачкале потушили

Телеканал 360°07:46

Обнаружено тело третьего погибшего на танкере в Махачкале

РИА Дагестан03:05

Спасатели полностью ликвидировали пожар, возникший на танкере в Махачкале после взрыва

ТАСС06:55
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Общество

Роскачество проверило детские подгузники на безопасность

Детские подгузники не вызвали нареканий у сотрудников Роскачества.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Обновлено в 05:13
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Обновлено в 05:31
Политика

Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины

Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Политика

Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Обновлено вчера в 17:44
Происшествия

Суд рассмотрит жалобу на домашний арест журналиста Голунова 14 июня

Мосгорсуд 14 июня рассмотрит жалобу защиты на решение суда нижестоящей инстанции о домашнем аресте журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.
Обновлено вчера в 09:29
Здоровье

Специалисты назвали три неожиданные причины возникновения диабета

Эксперты из Американского общества питания представили вниманию 3 неожиданные причины возникновения диабета второго типа.
Обновлено в 04:54
Гаджеты

Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС

По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено в 06:19
Происшествия

В Сочи пьяный полицейский сбил на переходе двух девушек и скрылся

В Сочи следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали две 16-летние девушки, сообщает 11 июня главное следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 05:26
Общество

Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»

Документ имеется в распоряжении «Ленты.ру». Эксперты обнаружили, что общее число накруток голосов достигло 41 тысячи.
Обновлено в 08:11
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено в 04:21
Экономика

Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный" компании бизнесмена Артема Аветисяна.
Обновлено в 07:10
Общество

В Приамурье пять выпускников школ на ЕГЭ получили по 100 баллов

Обновлено вчера в 02:37
Общество

Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова

Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Экономика

Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендов

Американский онлайн-ретейлер Amazon занял первую строчку в глобальном рейтинге самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100, 2019.
Обновлено в 04:19
Общество

С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу

Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара»

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась забавная видеозапись, которая датирована 2017 годом.
Обновлено в 00:56
Общество

Туристам в Риме запретили гулять с голым торсом

Обновлено в 04:44
Футбол

Экс-футболист «Зенита» опроверг информацию о своей эвтаназии

Обновлено в 05:59
Происшествия

Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.
Обновлено в 06:25
Наука

Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя

Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.
Обновлено вчера в 06:53
Футбол

Выбежавший на поле в матче с Сан-Марино болельщик получил 15 суток

Обновлено в 02:36
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов

Роспотребнадзор предлагает законодательно запретить в России уничтожать продукты питания, пригодные в пищу.
Обновлено в 05:46
Культура

Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца

Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
Футбол

Сборная России сыграет с Кипром в красной форме

Футболисты сборной России сыграют в красной форме в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Кипра .
Обновлено в 05:53
Армия и оружие

Танкисты России и Лаоса впервые проведут совместные учения

Обновлено вчера в 22:45
Авто

Как быстро россияне расстаются со своими автомобилями

Автомобилями старше десяти лет, по наблюдениям автоэкспертов, верным остается лишь каждый шестой россиянин (17%).
Обновлено в 05:35
Авто

Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина

В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 06:02
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