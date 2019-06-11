Происшествия
Три человека погибли при взрыве на танкере в порту МахачкалыКоммерсантъ 03:14
В результате взрыва на танкере в махачкалинском порту погибло три человека, еще двое были госпитализированы с ожогами. Всего на борту находилось 12 человек. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота, все погибшие были вахтенными матросами.
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Два человека погибли при хлопке газовоздушной смеси на танкере в порту Махачкалы
Молодежь Дагестана02:19
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Энергетика
Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть
Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве
Обновлено вчера в 17:56
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено 09 июня в 22:42
Баскетбол
«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сократил разрыв в серии финала НБА
«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в пятом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 01:15
Музыка
Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой
Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18
Общество
Власти Москвы предложили организаторам марша в поддержку Голунова обсудить безопасность акции
Одному из организаторов шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и пригласил на встречу для обсуждения акции и обеспечения безопасности ее участников.
Обновлено в 03:36
Политика
В Кремле прокомментировали дело Голунова
Кремль следит за делом журналиста-расследования.
Обновлено вчера в 10:40
Финансы
Индексы МосБиржи и РТС снизились из-за отсечки дивидендов Сбербанка
Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен большинства blue chips после ралли накануне, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 0,8-1% из-за отсечки дивидендов в акциях Сбербанка с учетом расчетов "Т+2", хотя внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы, отыгрывая решение президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта
Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
62-летний Андрей Ургант в третий раз станет отцом
Стоит отметить, что для Андрея Урганта этот ребенок станет третьим.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
Обновлено вчера в 13:48
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Павел Прилучный признался, что не выносит одиночества
Павел Прилучный признался, что не выносит одиночества Артист не представляет своей жизни без семьи.
Обновлено в 01:27
Авто
Семиместный Mercedes-Benz GLB представлен официально
Новый Mercedes-Benz GLB построен на одной платформе с A-Class и в модельном ряду марки займет место между GLА и GLС.
Обновлено в 01:23
Политика
Лавров считает, что РФ и США должны принять заявление о недопустимости ядерной войны
«Важно, чтобы Россия и США успокоили весь остальной мир и приняли совместное заявление на высшем уровне о том, что ядерная война не может быть выиграна, и поэтому она неприемлема и недопустима», — сказал Лавров.
Обновлено в 03:18
Общество
Андрей Разин тайно пробрался в палату к госпитализированному Алибасову
Андрей Разин тайно пробрался в палату к госпитализированному Алибасову Продюсер серьезно переживал за состояние музыканта.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле произошел взрыв бытового газа
Из подъезда производится эвакуация людей. Площадь пожара, по разным данным, составила от 40 до 90 квадратных метров.
Обновлено вчера в 12:31
Экономика
Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России
Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:25
Наука
Ионные жидкости проводят электрический ток по принципу эстафеты
Международная группа ученых, включающая представителей Курского государственного университета и Сколковского института науки и технологий, выяснила, что ионные жидкости проводят электрический ток посредством своеобразной «эстафеты», в которой «палочкой» выступает заряд.
Обновлено вчера в 12:33
Шоу-бизнес
Викторию Дайнеко затравили за снимок топлес
Виктория Дайнеко часто рассказывает в социальных сетях о своей жизни, интересах, о маленькой дочке.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Конституционный суд Молдавии осудил оказываемое на него давление
Конституционный суд Молдавии в вторник выступил с заявлением, в котором осуждается политическое давление оказываемое на него, депутатов призывают подчиниться принятым ранее решениям, сообщает пресс-служба КС.
Обновлено в 03:19
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Обновлено вчера в 18:17
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:28
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Экономика
Сбербанк запустил сервис получения денег в банкомате без карты
Сбербанк России запустил сервис переводов с получением наличных денег в банкоматах без банковских карт. Об этом говорится в сообщении банка.
Обновлено в 03:46
Технологии
«Яндекс» запустил в Москве онлайн-магазин с бесплатной доставкой
«Яндекс» запустил в московском районе Хамовники онлайн-магазин с бесплатной доставкой.
Обновлено вчера в 15:23
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов
Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Общество
ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан
Россияне назвали главными символами России единство нашего народа, его сплоченность и многонациональность, а также официальные символы страны - герб, гимн и флаг (по 16%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10