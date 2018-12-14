По данным Донецкой Народной Республики, украинская армия готовит наступление в Донбассе с привлечением танковых подразделений и боевых кораблей Об этом, как пишет Донецкое агентство новостей, 14 декабря сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

На суше и с моря. В ДНР рассказали о готовящемся наступлении ВСУ

Армия и оружие Армия и оружие Войска ДНР приведены в полную боевую готовность Воинские части провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приведены в полную боевую готовность.

Армия и оружие Армия и оружие Боевики обстреляли окраины Алеппо и населенные пункты в Латакии и Хаме Боевики в течение суток обстреливали населенные пункты в сирийских провинциях Латакия и Хама, а также окраины города Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

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Армия и оружие Армия и оружие Военный политолог прокомментировал создание армии в Косово По заявлению дипслужбы ЕС, Евросоюз ожидает, что Косово после принятия решения о создании армии будет придерживаться ранее взятых на себя обязательств в области безопасности.

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Армия и оружие Армия и оружие На Украине заявили о разработке новых оперативно-тактических ракет

Армия и оружие Армия и оружие Число амнистированных в Сирии дезертиров превысило 17 тыс Уже более 17 тысяч жителей Сирии амнистированы после отказа влиться в ряды правительственной армии.

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