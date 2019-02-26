Происшествия
На судне «Партизан» в Японском море произошел взрывРоссийская газета 01:30
Разлива топлива нет, сообщает РИА Новости. Заместитель генерального директора по управлению флотом компании российской компании "Гудзон", которой принадлежит "Партизан", Олег Аникин сообщил, что взрыв произошел днем ранее. Судно, груженое металлоломом, следовало в Южную Корею.
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Происшествия
ФСБ предотвратила атаку ИГ на штаб-квартиру ГРУ
В обоих случаях сотрудники ФСБ успели вычислить и задержать террористов.
Обновлено в 02:01
Происшествия
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Происшествия
Суд рассмотрит апелляцию Кокорина и Мамаева
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Происшествия
Бортпроводник «Победы» на трапе выронил младенца из люльки
Авиакомпания «Победа» подтвердила, что бортпроводник рейса Махачкала — Сургут выронил младенца из люльки, когда нес по трапу.
Обновлено в 01:17
Происшествия
На фиолетовой ветке метро Москвы произошел сбой
Обновлено в 01:41
Политика
Порошенко оскорбил требующего зарплату шахтера
Очередной скандал с участием президента Петра Порошенко произошел на Украине - в ходе выступления перед шахтерами и другими гражданами в городе Червоноград Львовской области, Порошенко едко ответил одному из недовольных, передает "Страна.ua".
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Политика
Британский посол в РФ подтвердил, что Сергей и Юлия Скрипаль живы
По словам Бристоу, Великобритания не заинтересована в совместном расследовании с российской стороной.
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Авто
Opel возвращается на российский рынок
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Футбол
«Челси» оштрафовал Кепу на недельную зарплату за отказ уйти на замену
Лондонский "Челси" оштрафовал вратаря Кепу Аррисабалагу на недельную зарплату за отказ уйти на замену в финальном матче Кубка лиги с "Манчестер Сити", сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Обновлено в 00:52
Музыка
Хор в Петербурге спел песню об атомной бомбардировке США
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Спорт
Биатлонистка Васильева назвала причину пропуска трех допинг-тестов
Российская биатлонистка Маргарита Васильева объяснила забывчивостью пропуск трех тестов на допинг.
Обновлено в 02:35
Музыка
Организаторы Евровидения прокомментировали отказ Maruv от конкурса
Организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с отказом певицы Maruv (Анна Корсун) представлять Украину на конкурсе.
Обновлено в 00:39
Экономика
Авиабилеты в России подорожали на треть
В сервисе OneTwoTrip заявили, что средняя цена на внутренних направлениях выросла на 33%, на международных — на 18%.
Обновлено в 00:08
Политика
В России предложили вернуть в силовые структуры обращение «господин»
Петров отмечает, что в настоящее время в МВД, армии и других силовых структурах действует обращение «товарищ», тогда как до революции в русской армии и жандармерии было принято иное обращение — «господин».
Обновлено в 00:04
Политика
Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам для встречи с Трампом
Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам в преддверии второго саммита с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 20:37
Общество
Гордума Екатеринбурга «завернула» референдум о храме Святой Екатерины
Напомним, ранее комиссия по местному самоуправлению под руководством Алексея Вихарева рекомендовала гордуме не давать согласия на проведение референдума о храме Святой Екатерины.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
В МИД Индии объяснили удар по лагерю террористов в Кашмире
Как сообщало ранее агентство ANI со ссылкой на источники в оборонном секторе республики, около 03.30 утра по местному времени (01.00 мск) 12 многоцелевых истребителей "Мираж" 2000 ВВС Индии нанесли удар по тренировочному лагерю группировки "Джаиш-е-Мухаммад", полностью его уничтожив.
Обновлено в 02:17
Политика
Глава МИД Ирана неожиданно подал в отставку
Служил послом Ирана в ООН и стал министром иностранных дел в 2013 году после того, как был избран на свой пост президент Хасан Рухани.
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия
Неизвестные атаковали полицейского на северо-востоке Москвы
В управлении МВД России проинформировали о нападении на полицейского на северо-востоке столицы.
Обновлено вчера в 18:01
Политика
В «Газпроме» оценили влияние директивы ЕС на «Северный поток — 2»
Изменения в директиве Евросоюза затронут лишь небольшую часть газопровода «Северный поток — 2», заявила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Пятимесячная девочка умерла в доме ребёнка в Хабаровске
Тело пятимесячной девочки было обнаружено накануне вечером в кроватке в помещении одной из групп дома ребёнка.
Обновлено в 02:32
Общество
Хабиб Нурмагомедов раскритиковал спектакль за откровенность
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов раскритиковал за откровенность проведенный в Дагестане спектакль "Охота на мужчин", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:24
Экономика
Пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума
В настоящий момент социальная доплата начисляется лицам, чьи доходы ниже прожиточного минимума пенсионера по региону.
Обновлено вчера в 13:14
Экономика
Уровень долговой нагрузки россиян ограничат в 2019 году
Законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки населения будет внесен в Госдуму во II квартале и принят до конца 2019 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Обновлено вчера в 16:52
Армия и оружие
ВКС России получат первый серийный Су-57 в 2019 году
Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит в Воздушно-космические силы России в 2019 году, а второй — в 2020-м.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
В Москве мужчину госпитализировали с инсультом после конфликта в метро
Неизвестный избил мужчину в вагоне поезда московского метро на станции "Крылатское", потерпевший госпитализирован с инсультом, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 01:23
Экономика
Власти США обвинили Илона Маска в нарушении досудебного соглашения
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года бизнесмен Илон Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заключили досудебное соглашение.
Обновлено вчера в 21:41
Общество
Правительство поручило проверить качество сыров и вареной колбасы
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству составить список производителей мяса птицы, вареных колбас, сыров и сырных продуктов для проведения лабораторных исследований, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.
Обновлено в 00:55
Политика
Тимошенко заявила, что Украина продолжает закупать российский газ
Обновлено вчера в 16:58