Общество
На субсидирование авиаперелетов в России потратят 15 млрд рублейМИР 24 09:00
В 2019 году на субсидирование авиаперелетов в различные регионы России власти потратят 15 млрд рублей. Об этом в ходе общения в прямом эфире с пользователями социальной сети «ВКонтакте» заявил глава правительства Дмитрий Медведев.
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Медведев: каждому жителю страны должен быть доступен отдых на российских курортах
Петербургский дневник09:07
«Хабавиа» начинает продажу субсидированных билетов на местные рейсы
Хабаровский край сегоднявчера в 21:30
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В 2018 году с карт физлиц похищено более 1 миллиарда рублей
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе, если власти соседнего государства не остановят нелегальную иммиграцию.
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Политика
Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit
Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты.
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Политика
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Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
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Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных
США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Экономика
Глава СУЭК призвал упростить инструменты господдержки бизнеса
Гендиректор СУЭК Владимир Рашевский считает, что необходимо упростить получение бизнесом господдержки и ускорить процесс принятия регуляторных решений.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Петербурге напали на больницу и похитили 200 тыс. руб
Полиция Петербурга разыскивает двух неизвестных, напавших на больницу и похитивших около 200 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Ишаев обжаловал свой домашний арест
Обновлено в 11:41
Происшествия
Подростки объяснили, зачем помочились на Вечный огонь
Обновлено в 07:58
Авто
В сети появилось свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal
В четверг, 28 марта, на официальной странице бренда в Instagram появилась свежая фотография с автомобилем.
Обновлено в 07:53
Общество
Обновленные образовательные стандарты представило Минпросвещения
Проекты обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального общего и основного общего образования опубликовало министерство просвещения РФ совместно с Российским государственным педагогическим университетом (РГПУ), Московским педагогическим государственным университетом (МПГУ) и Московским городским педагогическим университетом (МГПУ).
Обновлено в 08:02
Политика
Медведев считает, что США никогда не отменят санкции против России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что США никогда не отменят санкции в отношении России, их политика всегда была направлена на это.
Обновлено в 09:04
Политика
Пашинян оценил встречу с Алиевым по Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
В ЛНР заявили о 45 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за неделю
Украинские силовики 45 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 1 тысячи снарядов, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Обновлено в 10:11
Общество
В «Час Земли» отключат подсветку Кремля и Госдумы
В акции примут участие такие знаковые объекты столицы, как храм Христа Спасителя, Госдума РФ и Совет Федерации, Большой театр, стадион «Лужники», парки Горького, ВДНХ, «Сокольники», «Зарядье», «Царицыно».
Обновлено в 02:37
Происшествия
«Детский мир» в центре Москвы проверяют после угрозы «минирования»
Правоохранители приступили к проверке всех помещений Центрального детского магазина в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Лидера группировки националистов «Шульц-88» освободили от наказания
В Санкт-Петербурге лидера радикальной группировки националистов «Шульц-88» Дмитрия Боброва освободили от наказания за возбуждение ненависти либо вражды.
Обновлено в 11:47
Авто
Hino в апреле начнет строительство завода в Подмосковье
Напомним, в октябре 2017 года японская компания Hino и правительство Московской области заключили соглашение о строительстве в регионе нового завода по производству грузовых автомобилей.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Россиянин убил внука и похитил еще двоих
«Как полагает следствие, к убийству малолетнего ребенка и похищению двух других своих малолетних внуков оказался причастен их дед 1952 года рождения, который после убийства похитил двух малолетних братьев погибшего, вывез их на своем автомобиле за пределы городского округа Заречный», — пояснил он.
Обновлено в 11:41